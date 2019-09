Başkan Büyükkılıç: "Amacımız sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlamak"

20.09.2019 17:00

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüme etkinliğinde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Amacımız sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlamak" dedi.



Pazartesi günü başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Küçükten büyüğe her kesimden vatandaşların katıldığı yürüyüşün sonunda konuşan Başkan Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle özel çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların devam ederek Kayseri'de sağlıklı bir toplum oluşturacaklarını belirtti.



Düzenlenen yürüyüşe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve vatandaşlar katıldı.



Kayseri'nin sağlıklı yaşam alanında gelişmesi için her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyleyen Memduh Büyükkılıç, "Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle büyükşehir belediyemizin Pazartesi gününde başlatmış olduğu etkinliklere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Her gün bir ilçemizde ve ya caddemizde adeta etkinliklere koşuyor, Kayserimizin güzel insanlarının da bu etkinliklere destek vermesi bizleri de ayrıca keyiflendiriyor. Bu haftanın teması bisiklet ve yürüyüş. Bütün hedefimiz bu yönde olacaktır. Amacımız sağlıklı bir toplum oluşturmak, yediklerini yakabilecek konuma gelmelerini sağlamak ve bisiklet sürmeye en uygun olduğunu düşündüğümüz güzel şehrimizin sizler tarafından kullanılmasını sağlamak. Biliyorsunuz Kayserimizde 51 bölgede KAYBİS olarak bisikletlerimiz konumlandırılmıştır. Vatandaşlar buradan bisikletleri istediği gibi alıyor, istediği gibi sürüyor ve daha sonra biz bunları bıraktıkları yerden topluyoruz. Dediğimiz gibi bisiklete en uygun şehir olan Kayseri'yi en güzel şekilde kullanılmasını sağlama yolunda her türlü kolaylığı sağlamak amacındayız. Pazartesi günü Prof. Dr. Sinan Karaoğlu hocamızın hareketlilik konusunda yaptığı bilimsel konferans ile süreci başlattık. Bin 500 kişinin katıldığı toplantıdan sonra ilçelerimizde değişik alanlarda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda bisikletlere çok önem verdik ve yarışlar düzenleyerek zenginleştirmiş olduk. Şu kısacık mesafedeki yürüyüşte bile belki de yüzlerce kutu ilacı çöpe attığımız bir çalışma yaptığımızı sizlere anımsatmak isterim" dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, obezitenin hareketsizlikten kaynaklandığını ve bu faaliyetlerin obezitenin minimize edilmesinde etkili olacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Biz eskiden büyüklerimize deseydik böyle bir hafta olduğunu, bize zaten sürekli hareketliyiz biraz oturalım derdi. Teknolojiyle beraber her birimizin hayat tarzı değişti. Bizler de yöneticiler olarak, vatandaşlarımızın sağlıklı duruşunu göstermek için bu tür etkinliklerle başvurmak durumundayız çünkü bu toplumun 82 milyonun yaklaşık 3'de 1'inde obeziteye doğru gitmeye başladı. Bu da tamamen hareketsizliğimizden kaynaklanıyor. Bunun için de yapılan yürüyüş ve bisiklet yolları minimize etmek konusunda son derece faydalı olacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA