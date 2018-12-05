Başkan Büyükkılıç, Akşam Ev Oturmalarında

Seçim çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun kış akşamlarının meşhur "akşam ev oturmalarına katılarak koyu sohbet ve ikram edilen kahveler ile Kayseri projelerini konusunda bilgiler verdi.

Önceki akşam Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Cemalettin Bakar'ın konuğu olan Başkan Dr. Büyükkılıç, burada kendisini bekleyen bir grup mahalle sakini ile bir araya gelerek, Talas ilçesi proje ve çalışmaları ilişkin bilgiler verdi.

Talas İlçesinin son yıllarda yükselen blokları ile hem modern Talas'ı, hem de Kayseri'nin koruma altına alınan yapıları ile iç içe koruyabilen ender şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Büyükkılıç, konut projelerinin hayata geçirildiği bölgelerin adeta bir cazibe merkezi haline getirildiğini belirterek, bu haliyle Melikgazi'nin her Mahallesi'nin Kayseri'nin gözbebeği konumunda olduğunu söyledi.

Melikgazi mahallelerinde gerçekleştirilen Hizmet Standardını Kayseri geneline yaymak için aday olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Büyükkılıç "Anadolu'muzun geleneksel bir kültür parçası olan bu uzun ve kış aylarındaki akşam ev oturmaları birçok güzelliği, birliği, paylaşımı ve sosyal birleştiriciliğini yaşatmaktadır. Koyu sohbetler yanında günün ekonomisi, sosyal yaşamı ve siyaset konuları hatta bağ zamanı yapılacak çalışmalar gündemi belirlemektedir. Fırsat buldukça bizlerde bu akşam ev oturmalarına iştirak ederek bu sohbetlerden feyzimizi alıyoruz"dedi. - KAYSERİ