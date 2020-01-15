Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi ve Sergisi'ne katıldı

15.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:06

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi ve Sergisi'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılan sergiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gezdi.

Kongreye katılan bakanlar ve belediye başkanlarıyla da görüşmeler yapan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile bir süre Kayseri standına gelen misafirleri ağırladı.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilere pastırma ikram etti.

Kaynak: AA