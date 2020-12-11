Başkan Büyükkılıç AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan gerçekleşen canlı bağlantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.

Toplantıda, gündeme dair konular ele alındığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esma Küçükşahin