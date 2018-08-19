Başkan Büyükkılıç, AK Parti 6. Olağan Büyük Kurultayına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kurultayına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç delege olarak oy kulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanlığı'ndaki 6. Olağan Büyük Kurultayına iştirak eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi bir anı tanıklık ettikleri ve bizzat bu tarihin içinde yer almaktan da son derece mutlu olduklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kurultayda 50 kişiden olan MKYK üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk Merkez Yüksek Kurulu toplantısı yapıldı. MKYK toplantısında yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. MKYK toplantısında yeni görev dağılımı gerçekleştirilmesi ile AKP Yerel Yönetimler Başkanı olarak Mehmet Özhaseki'nin görev aldı" dedi. Önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasının Bölge şehir Kayseri için, komşu iller başta olmak üzere tüm Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSERİ BELEDİYEÇİLİĞİ MODELİ'NİN kurucu ve uygulayıcı olarak bundan böyle yerel yönetimlerin şaha kalkacağını kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'nin AKP Yerel Yönetimler Başkanı olarak yeni görevinde başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ