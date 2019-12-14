Başkan Büyükkılıç, Ak kadınların kermesinde
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Başkan Büyükkılıç, Ak kadınların kermesinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları tarafından açılan kermesi ziyaret etti.

14.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:34
Başkan Büyükkılıç, Ak kadınların kermesinde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. , Hunat Kültür Merkezi'nde Kadın Kolları tarafından açılan kermesi ziyaret etti. Kermeste pastırma şeklinde yapılan yaş pastayı gören Başkan Büyükkılıç, "Kayseri denince akla pastırma, pastırma denince akla Kayseri gelir" sözünü tekrarladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Kültür Merkezi'nde açılan "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir Ekonomiye Destek Kermesi"ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile birlikte kermesi gezerek bilgi aldı.


Kermesteki el emeği ürünleri tek tek inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, pastırma şeklinde yapılan ve üzerinde "Bizim pastamız bile pastırmalı" ifadesi yazılan yaş pastayı göründe "Pastırma denince akla Kayseri gelir" sözünü tekrarladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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