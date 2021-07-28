Başkan Büyükkılıç'a SOCAR Yetkililerinden Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Azerbaycanlı ana firması SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Yalçın Aliyev ve SOCAR Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Azerbaycanlı ana firması SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Yalçın Aliyev ve SOCAR Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız'ı makamında kabul etti. Ziyarette ilçelere yapılan doğalgaz yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Yalçın Aliyev ve SOCAR Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız'ın ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz yatırımlarının yanı sıra ilçelere yönelik doğalgaz yatırımlarına da değindi. Kayserigaz'ın yönetiminde Büyükşehir Belediyesi'ni de temsil eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezinden ilçelere kadar titizlikle çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Doğalgazı mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya gayret ettiklerini sözlerine ekleyen Büyükkılıç, 2022-2023 yılına kadar Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini doğalgaz ile buluşturacaklarını yineledi. Büyükkılıç, doğalgaz hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlamaya ve ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini belirtirken, ziyarette güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmeler de yapıldı.

Kaynak: Habermetre