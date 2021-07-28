Başkan Büyükkılıç'a SOCAR Yetkililerinden Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'a SOCAR Yetkililerinden Ziyaret

Başkan Büyükkılıç'a SOCAR Yetkililerinden Ziyaret
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Azerbaycanlı ana firması SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Yalçın Aliyev ve SOCAR Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ın Azerbaycanlı ana firması SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Yalçın Aliyev ve SOCAR Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız'ı makamında kabul etti. Ziyarette ilçelere yapılan doğalgaz yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Yalçın Aliyev ve SOCAR Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız'ın ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz yatırımlarının yanı sıra ilçelere yönelik doğalgaz yatırımlarına da değindi. Kayserigaz'ın yönetiminde Büyükşehir Belediyesi'ni de temsil eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezinden ilçelere kadar titizlikle çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Doğalgazı mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya gayret ettiklerini sözlerine ekleyen Büyükkılıç, 2022-2023 yılına kadar Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini doğalgaz ile buluşturacaklarını yineledi. Büyükkılıç, doğalgaz hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlamaya ve ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini belirtirken, ziyarette güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmeler de yapıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükkılıç'a SOCAR Yetkililerinden Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 12:25:55. #1.14#

title