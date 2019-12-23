Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret
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Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Spor AŞ'nin şampiyon sporcuları ziyaret etti.

23.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:40
Başkan Büyükkılıç'a şampiyon sporculardan ziyaret

AŞ'nin şampiyon sporcuları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile Kickboks Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Hayriye Türksoy, Wushu Balkan Şampiyonası'nda birinci olan Süleyman Kaya ve Wushu Balkan Şampiyonası ikincisi Zehra Yılmaz, Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette şampiyon sporcuları kutladı.

Sporcular da şampiyonalarda Kayseri'ye yeni başarılarla döneceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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