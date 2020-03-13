Başkan Büyükkılıç'a KAYMEK'ten ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yönetimi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yönetimi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK yönetimi ziyarette, doktor olan Başkan Büyükkılıç'ın Tıp Bayramı'nı kutladı.

Nöroloji uzmanı olan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışma arkadaşlarına düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların arından Büyükkılıç'a tablo hediye edildi.

Kaynak: AA