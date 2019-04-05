Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın görevi devralmasıyla birlikte toplumun her kesiminden başlayan "Hayırlı Olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Başkanlık katına gelen vatandaşların tamamını makamında kabul eden ve hayır dualarını alan Başkan Büyükkılıç'a kurum ve kuruluşlardan da ziyaretler gerçekleşiyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetimini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Şehrimize hem katma değer hem ihracat anlamında güzel katkılarda bulunuyorsunuz. Sizden daha fazlasını bekliyoruz. Bizler de bir organizatör mantığı içinde üniversitelerimizle ve Organize Sanayi Bölgesi ile yolumuza hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın Kayseriye önemli hizmetleri olduğunu belirten Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ise, "Şehrimizde önemli hizmetleriniz oldu. Bugün de büyükşehir belediyemizde sizin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzu görmekten duyduğumuz mutluluğu şahsım, yönetim kurulum ve sanayicilerim adına ifade etmek isterim. İnşallah gönlümüz, kalbimiz bir ve beraber olup güzel kayserimizin daha üst seviyelere çıkması için sizinde desteğinizle çalışmalarımızı arttıracağız" ifadelerini kullandı.

"AYRIŞTIRMAYIZ, ÖTEKİLEŞTİRMEYİZ"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve üyeleri de Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Her ortamda "Kayseri" ortak paydasında buluştukları Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"31 Mar t itibariyle seçimlerimiz sonuçlandı. Kayseri'mize yakışan bir huzur ortamı oldu. Buna katkı sağlayan tüm belediye başkanlarımıza, tüm belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama burada en önemli katkıyı gazeteci dostlarımızın sağladığını düşünüyorum. Çünkü sizlerin olgun ve olumlu yaklaşımı bizi bu günlere getirdi. İyi ki varsınız. Tabi insanoğluyuz zaman zaman hatalar olabilir ama art niyet olmadığı sürece hepsine çözüm bulunur. Sizler de kamu görevi yapıyorsunuz dolayısıyla hatalarımız olduğunda da çekinmeden nezaket kuralları çerçevesinde bizlere hatırlatmanızı beklerim. Rabbim sizleri ve büyükşehir belediyesi ile birlikte on altı belediye başkanını mahçup etmesin. Çünkü biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz. Biz insanlarımıza hizmet için varız."

Başkan Memduh Büyükkılıç'ın uzun yıllar Kayseri'de aktif siyasetin içerisinde olduğunu ve gazeteciler olarak kendisini yakından tanıdıklarını belirten Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise, "Sayın Başkanımızın basınla hep yakın ve sıcak ilişkileri oldu. Tüm üyelerim ve yönetimim adına sizi tebrik diyorum, başarılar diliyorum. Eminim ki halka vaat ettiğiniz projeleri, beklide daha fazlasını hayata geçireceksiniz. Basınla ilişkiler noktasında da geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde çok sıcak samimi bir diyaloğumuz oldu. Burası büyükşehir olunca basınla ilişkileri on altı kat daha artıracağından hiç şüphem yok" dedi.

"KAYSERİ'Yİ İLERİYE TAŞIMA GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Kayseri Serbest Bölgesi'nin yöneticilerinin de "hayırlı olsun" dileklerini kabul etti.

Genel Müdürü Ahmet Ziya Beşparmak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dala ileriye taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "İnşallah Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, Tekno Park, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsamız ile bir ahenk, uyum ve dayanışma içerisinde en güzel şekilde Kayseri'mizi daha ilerilere taşıma gayreti içerisinde olacağız. Serbest bölgemizin gerçekten güzide ekibiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın her daim arkasında olduklarını belirten Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Genel Müdürü Ahmet Beşparmak, Başkan Büyükkılıç'a başarı diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA