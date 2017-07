Başkan Büyükkılıç 15 Temmuz Milli Egemenlik Park'ında İncelemede Bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocatepe Mahallesinde yapımı devam eden 15 Temmuz Milli Egemenlik Park'ı inşaat alanını teknik ekibi ile gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı'nın tamamlanması ile Kocatepe Mahallesine yeni misyon ve vizyon kazandırılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Kocatepe Mahallesinin alt yapı sorunu olmayan planlı gelişimi ile örnek mahallerden biri olduğunu söyledi.



15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı ile bu anlamlı tarihi her zaman yaşatacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kocatepe Mahallesinde yer alan ve toplam alanı 15 bin metrekare olan 15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı bölgeye yeni bir misyon kazandıracaktır. 15 Temmuz Milli Egemenlik Parkı içerisinde spor alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi çok geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır. Çok amaçlı ve büyük ölçekli bu parkımızda diğer parklarımız gibi dede ve torunların bir arada oyun oynayabileceği ve dinlenebileceği mekanlardan olacaktır. Aileler gönüllerince bu parklara sıcak yaz aylarında adeta birer sosyal alanda yaşayabileceklerdir. Kocatepe Halkı Melikgazili olmanın farkını hizmetlerden yararlanarak yaşıyorlar" dedi.



Kocatepe Mahallesinin barındırdığı nüfus ile her kesim ve her yaş gurubuna hitap edebilecek bir park ihtiyacının talep edildiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Milli Egemenlik Parkının mahalle halkının sosyal yaşamında da değişim alacağını çünkü yeni sosyal ve spor alanların mahalleye kazandırılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ