Başkan Büyükgöz, vatandaşların bayramını kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayram namazı sonrasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayram namazı sonrasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayram namazını Çoban Mustafapaşa Camii'nde vatandaşlarla birlikte kılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramda görev başında olan güvenlik güçleriyle de bayramlaşan Büyükgöz, bayramlaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

Hastalara acil şifalar diledi

Başta Fatih Devlet Hastanesi olmak üzere ilçedeki hastane ve sağlık kuruluşlarını AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve beraberindeki heyetle ziyaret eden Zinnur Büyükgöz, görev başındaki doktor ve sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını kutladı. Hastanelerin acil servislerinde tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Başkan Büyükgöz, Ramazan bayramını tebrik ederek acil şifalar temennilerini iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı