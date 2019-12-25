Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor
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Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günü düzenlediği Halk Buluşmaları kapsamında Gebzeli hemşerilerini dinlemeye, onların öneri ve taleplerini almaya devam ediyor.

25.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:04
Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor

Belediye Başkanı her hafta günü düzenlediği Halk Buluşmaları kapsamında Gebzeli hemşerilerini dinlemeye, onların öneri ve taleplerini almaya devam ediyor.


Göreve geldiği günden itibaren kenti Gebzeli hemşerilerinin istekleri doğrultusunda birlikte yöneteceklerini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahalle meclislerimizin birinci turunu tamamladık, ikinci tur buluşmalarını en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Her hafta düzenlediğimiz Halk Buluşmalarımız ise hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda aralıksız devam edecek. Biz hizmet için bu göreve geldik bu anlamda hizmet vereceğimiz hemşerilerimizi dinlemeye onların isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret göstereceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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