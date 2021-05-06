Başkan Büyükgöz, UCLG-MEWA toplantısına katıldı
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Başkan Büyükgöz, UCLG-MEWA toplantısına katıldı

Başkan Büyükgöz, UCLG-MEWA toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevrimiçi gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevrimiçi gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Birliğin İstanbul Fatih'te bulunan merkezinde Gebze Belediyesi'nin katkılarıyla çevrimiçi gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda faaliyet raporları sunularak, görüşülen konular karara bağlandı. Aynı zamanda, birlik merkezinde UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile de bir araya gelen Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'ni de ziyaret etti. İkindi namazını Ayasofya-i Kebir Cami'nde kılan Büyükgöz, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, UCLG-MEWA toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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