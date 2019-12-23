Başkan Büyükgöz, "Siz gençler bizlerin yarınlarısınız"

23.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:17

Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nin bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Siz gençler bizlerin yarınlarısınız" dedi.



Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nin bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninde Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk hazır bulundu. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Siz gençler bizlerin yarınlarısınız. Burası bir Kız İmam Hatip Lisesi olmasından sebebiyle sizler bir anlamda geleceğin anneleri yani toplumu inşa eden kişiler olacaksınız. Kendinizi bu nedenle çok iyi geliştirin. Çok çalışın ve çok okuyun. Emin olun ki Allah çalışana karşılığını verir" dedi.



Bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencileri sınıflana uğurladı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, yaptıklarını ve gelecek nesillerin kendilerine emanet olduklarını ifade etti. Daha sonra sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle sohbet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA