Başkan Büyükgöz, öğrencilerle buluştu
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Zinnur Büyükgöz, Mustafa Güler, Adem Yavuz, Gebze, Güncel

Başkan Büyükgöz, öğrencilerle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

09.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:57
Başkan Büyükgöz, öğrencilerle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz haftaya Adem Yavuz İlk ve Orta Okulu'nu ziyaret ederek başladı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte okuldaki bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulundu. Öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükgöz gençlere, öğretmenlerini derslerde iyi dinlemeleri ve boş zamanlarını kendilerini geliştirecek kitapları okuyarak geçirmeleri öğüdünde bulundu. Başkan Büyükgöz'ün ardından gençlere seslenen Kaymakam Güler, milletin yarının teminatı olan genç nesilden bilgili ve erdemli bireyler olarak vatanına en iyi şekilde hizmet edecek şekilde yetişmesini beklediğini ifade etti.


Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz törenin ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle derslere katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, gençlerin sorularını da cevaplandırdı.Güler ve Büyükgöz ayrıca okulda öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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