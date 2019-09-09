Başkan Büyükgöz, öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu

09.09.2019 15:02

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak olarak, başarılar dilediğinde bulundu.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bugün tüm yurtta olduğu gibi Gebze'de ders başı yapan öğrencileri yalnız bırakmadı, onların heyecanına ortak oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders zili, protokolünde katıldığı Gayrettepe Rotary Kulübü İlkokulunda çaldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, mahalle muhtarları, okul müdürleri katıldı. Program İstiklal Marşının ardından öğrencilerin hazırladığı şiir, bağlama dinletisi ve tiyatro gösterisiyle başladı.



Protokol konuşmalarıyla devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlangıcı programına katılan öğrenci velileri de çocuklarını bu önemli günde yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ve heyecanlarına ortak oldu. Ders yılı başlangıcı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocuklarla bir süre sohbet etti. Öğrencilere öğretmenlerini can kulağıyla dinlemeleri ve kendilerine sunulan bilgileri en iyi şekilde anlamaları öğrenmeleri öğüdünde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, derslerinde başarılar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA