Başkan Büyükgöz Müdürleri Topladı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek birimler hakkında brifing aldı.

Başkanlık makamı toplantı odasında başkan danışmanı Şakir Bitmez ve birim müdürleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birimler hakkında brifing aldı. Stratejik planda yer alan hedefler ve Gebze'ye kazandırılacak projelere ilişkin de değerlendirilmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Büyükgöz, "Vizyon Şehir Gebze" hedefine siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte ulaşacağız. Yapacak çok işimiz var. Gebze'mize en güzel hizmeti sunmak için birlikte, uyum içerisinde, durmadan, yorulmadan çalışacağız. En önemli görevimiz vatandaşa hizmet etmek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA