Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

02.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:30

Mezun olduğu Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 4 yıl boyunca öğrenim gördüğü sıralara oturarak gençlerle tecrübelerini anlattı.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, haftaya okul ziyaretiyle başlamayı sürdürüyor. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte her hafta pazartesi günü bir okulu ziyaret ederek bayrak törenine katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisinin de 4 yıl boyunca okuduğu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine konuk oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okul idarecileri tarafından okula gelişinde karşılanan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilk olarak bayrak törenine katıldı.



Büyükgöz konuşmasında 4 yıl boyunca eğitim gördüğü, tedrisatından geçtiği okulunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükgöz, 4 yıl boyunca okuduğu sınıfı ziyaret ederek kendi sırasına oturdu. Büyükgöz burada, kendi öğrencilik yıllarındaki anılarını da sınıfta bulunan gençlerle paylaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA