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Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Büyükgöz ilk olarak, Gebze Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapımına başlanan 81 araçlık açık otopark çalışmalarını denetledi. PMT serimi işleminin tamamlandığı açık otopark çalışma alanının ardından Cumhuriyet Mahallesi muhtarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz ardından da mahalle esnaflarını dolaştı. Mahalle sakinleriyle de belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin sohbet eden Başkan Büyükgöz, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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