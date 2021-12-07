Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi - Haberler
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Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta salı günü düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta salı günü düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk buluşmasına devam ediyor. Zinnur Büyükgöz, her hafta salı günü düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine talimat veriyor. Vatandaşlara kaliteli hizmeti sunmanın asıl gayeleri olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Her fırsatta Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya önem veriyoruz. Mahalle ziyaretlerimizin yanı sıra Halk Buluşması günlerinde de değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hasbihal ediyoruz hem de taleplerine birlikte çözüm arıyor, taleplerini ivedilikle yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

Başkan Büyükgöz, halk buluşmasında vatandaşları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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