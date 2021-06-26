Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu
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Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu

Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ile e yatırımlara ilişkin istişare etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ile e yatırımlara ilişkin istişare etti. Başkan Büyükgöz, "2021 yılı içerisinde 100 milyon tutarında fiziki yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene içerisinde 11 tane caddenin aydınlatmasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnaflarını kahvaltıda ağırladı. Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Ali Kaya ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda çarşı esnaflarının temsilcilerini ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görevi devraldığı günden bugüne kadar ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hükümet caddesi, Gölcüönü Meydanı cephe düzenleme ve kentsel tasarım çalışmalarına ilişkin de istişarenin yapıldığı toplantıda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak mali disiplin, bütçe disiplini, organizasyon kabiliyetini arttırma noktasında çalışmalarına ilk etapta öncelik verdik. 2021 yılı sonu itibariyle doğalgaz almamış kırsal mahalle kalmayacak. Gebze Belediyesi'nin 55 tane kiracı sayısını bugün 600 civarına yükselttik. Öz kaynakların artışını da 1'e 60 oranda arttırmış olduk. 2021 yılı içerisinde 100 milyon tutarında fiziki yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene içerisinde 11 tane caddenin aydınlatmasını gerçekleştirmiş olacağız. 2 ay içerisinde de çarşıda da aydınlatma çalışmaları yapılmış olacak" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu
Başkan Büyükgöz esnaflarla istişarede buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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