Başkan Büyükgöz'e doğalgaz teşekkürü

02.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:42

Gebze'nin Ovacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahallelerine doğalgaz getirilmesi için girişimlerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ettiler.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ovacık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede devam eden çalışmaları denetleyen Başkan Büyükgöz, daha sonra mahalle sakinlerinden Kazım ve Nazmiye Öztürk çiftinin evine konuk oldu. Öztürk çifti, evlerine konuk olan Başkan Büyükgöz'e mahalleye doğalgaz kazandırılmasına vesile olduğu için teşekkür etti. Ziyaret sırasında konuşan Kazım Öztürk, "Köye doğalgaz geleceği aklımın ucundan dahi geçmezdi. Bizler için büyük bir rahatlık ve konfor olan doğalgazı bizlere hizmet olarak ulaştırdığınız için size teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun" dedi.



Başkan Büyükgöz de Öztürk çiftine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Sizlerin mutluluğu bizlerin de mutluluğu. Hep dediğimiz gibi hizmetlerimizin temelinde, sizlerin talep ve ihtiyaçları var. Çalışmalarımızı ve projelerimizi bundan sonra da sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirleyip hayata geçireceğiz. Sizlere de huzur ve sağlık dolu günler nasip etsin Rabbim. Ben de sizlere teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA