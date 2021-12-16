Başkan Büyükgöz'den işçilere moral ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükgöz'den işçilere moral ziyareti

Başkan Büyükgöz'den işçilere moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan işçiler Şahin Küçük ve Abdullah İster'i evinde ziyaret etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan işçiler Şahin Küçük ve Abdullah İster'i evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Sarı Cami ve meydan düzenleme çalışmasında, kuvvetli esen lodos sebebiyle meydana gelen kazada yaralanan ve tedavilerine evlerinde devam eden işçileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaret etti. Yaralı işçilerden ilk olarak Şahin Küçük'ü evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, daha sonra Abdullah İster'i ziyaret etti. Tedavileri evlerinde devam eden işçilere geçmiş olsun temennilerini ileten Büyükgöz, "Hamdolsun kardeşlerimizin durumları iyi. Tedavileri evlerinde sürüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz'den işçilere moral ziyareti

Başkan Büyükgöz'den işçilere moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title