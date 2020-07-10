Başkan Büyükgöz'den Gebzelilere 15 Temmuz daveti Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşehrilerini 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nde gün boyu düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'na davet etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşehrilerini 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nde gün boyu düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'na davet etti.

15 Temmuz Milli Birlik Günü coşkusu tüm ülkede olduğu gibi Gebze'de de yaşanacak. 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nde Gebze Kent Meydanında gün boyu düzenlenecek etkinliklerde Gebzeliler bir araya gelecek. Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri, ilçe protokolünün şehitlik ziyaretiyle başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başlayacak etkinlikte, şehit kabirlerine karanfil bırakılacak. Şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlar dahilinde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında 15 Temmuz sergisinin açılışı da yapılacak. Saat 21.00'da demokrasi nöbeti ve Milli Birlik Günü kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürecek etkinlikler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua yaptırmasıyla devam edecek. 'Mehteran Bölüğü'nün konseri ve 15 Temmuz Gazileri Ahmet Eren ve Mehmet Fatih Bilgin'in konuşmalarıyla sürecek 15 Temmuz etkinlikleri, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, kum sanatı gösterisi, Kuranı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, Eşref Ziya Terzi konseriyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının sinevizyonla yayınlanmasının ardından 15 Temmuz Milli Birlik Günü programları diğer etkinliklerle gece yarısına kadar sürecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Milletimizin tek vücut olduğu ve ihanet örgütüne karşı koyduğu gün olan 15 Temmuz Milli Birlik günü etkinliklerine katılmak üzere Gebzeli tüm vatandaşları Milli İrade Meydanı'na davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA