Başkan Büyükgöz'den çocuklara okul hediyesi

02.09.2019 17:20

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına sayılı günler kala, öksüz ve yetim çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni eğitim öğretim döneminin açılmasından dolayı yetim çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti. Öksüz ve yetim çocuklara hediyelerin takdim edildiği programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye meclis üyeleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan Başkan Büyükgöz'e eğitime verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, "Siz değerli evlatlarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Bilimde, fende ilerlemeli, üreten bir gençlik yetiştirmeliyiz. Gebze Belediyesi olarak hem belediyecilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz, hem de sosyal projelere hız vereceğiz. Toplamda bu yıl 5 bin 50 çocuğumuza okullar başlamadan önce kırtasiye malzemesi hediye edeceğiz. Allah çocuklarımıza en iyi gelecek hazırlamak üzere hepimize gayret, çaba ve samimiyetle mücadele etmeyi nasip etsin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA