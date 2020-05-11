Başkan Büyükgöz'den Anneler Günü ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gaziler, Barış, Cumhuriyet ve Arapçeşme mahallelerinde belirlenen adreslere ev ziyaretleri yaparak Gebzeli hanımların Anneler Günü'nü tebrik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gaziler, Barış, Cumhuriyet ve Arapçeşme mahallelerinde belirlenen adreslere ev ziyaretleri yaparak Gebzeli hanımların Anneler Günü'nü tebrik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Anneler Günü'nde, sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 4 saatlik arayı kent meydanında eşleriyle birlikte kısa yürüyüş ve dinlenerek geçiren 65 yaş üstü hanımlara karanfil takdim eden mahalle ziyaretleri de gerçekleştirdi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Anneler Günü'nde Gaziler, Barış, Cumhuriyet ve Arapçeşme mahallelerinde belirlenen adreslere ev ziyaretleri yapan Başkan Büyükgöz, hanımların Anneler Günü'nü tebrik etti, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Büyükgöz, "Annelerimiz sadece ailesini değil, bütün toplumu sevgiyle yoğuran, özenle yetiştirdikleri çocuklarıyla geleceğimizi şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Hayatımız boyunca bize güven ve destek veren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde çocuklarla da bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, çeşitli hediyeler takdim ederek gönüllerini aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA