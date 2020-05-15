Başkan Büyükgöz çiftçileri unutmadı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallerinde üretim yapan çiftçileri ziyaret eden 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallerinde üretim yapan çiftçileri ziyaret eden 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde Başkan Büyükgöz bir dizi ziyaret gerçekleştirerek çiftçileri özel günlerinde yalnız bırakmadı. İlk olarak Gebze Ziraat Odasını, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Oda Başkanı Ayhan Pekşen ve tüm çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı. Gebze'nin kırsal mahallelerinin önemli tarımsal üretim merkezleri olduğunu ifaden eden Başkan Büyükgöz, "Pandemi günleri bizlere; sağlığın ve üretimin özellikle de tarımsal ve gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kentler, ilçeler için her zaman üretim yapan başımızın tacı çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Allah işlerinizde kolaylıklar, bereketli kazançlar nasip etsin inşallah" dedi.

Oda ziyaretinin ardından Gebze'nin kırsal mahallelerinde sera ve tarlalarda üretim yapan Gebzeli çiftçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki heyet, Çiftçiler Günü'nü kutlayarak işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA