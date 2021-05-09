Başkan Büyükgöz, bayram şekerlerini hanelere ulaştırdı
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Başkan Büyükgöz, bayram şekerlerini hanelere ulaştırdı

Başkan Büyükgöz, bayram şekerlerini hanelere ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan kandil simitleri ve bayram şekerlerini kapı kapı dolaşarak 5 bin haneye ulaştırdı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan kandil simitleri ve bayram şekerlerini kapı kapı dolaşarak 5 bin haneye ulaştırdı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla hazırlanan kandil simidi ve bayram şekerinden oluşan ikramlar, Kadir Gecesi'nde Gebzeli 5 bin haneye ulaştırılıyor. Mevlana kapalı pazaryerinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarını sürdüren gençleri ziyaret eden Başkan Büyükgöz, gençlerle birlikte kapı kapı dolaşarak hazırlanan ikramları Gebzeli hemşerilerine takdim etti.

Gençlere teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'nin ve Gebzeli hemşerilerimizin kadrini bilen gençlerimizle iftihar ediyorum. Genç kardeşlerimizle birlikte kapı kapı dolaşıp hemşerilerimizle gecemizi ihya edeceğiz. Kıymetli genç kardeşlerime bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun inşallah" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, bayram şekerlerini hanelere ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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