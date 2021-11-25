BAŞKAN BÜYÜKERŞEN: "ULAŞIMDA KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK UYGULAMASININ SAATİ GERİ ÇEKİLDİ"

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında Türkiye'de bir ilk olarak başlattığı, kadınların saat 22'den sonra durak beklemeksizin inebilmelerini sağlayan uygulamanın başlama saati 2 saat geri çekildi. 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' olarak tanımlanan proje daha önce akşam 22. 00'da başlıyordu. Uygulamanın saati kadınlardan gelen talep ve sabit saat uygulaması dikkate alınarak 22. 00'den 20. 00'ye çekildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yapılan değişikliği sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde meydana gelen kadına şiddet, taciz ve tecavüz olaylarına karşı Türkiye'de bir ilke daha imza atarak başlattığı 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' uygulamasında saat değişikliği yaptı. 2016 yılında 3 hatta pilot uygulama olarak başlayan, 2017 yılında ise tüm hatlarda geçerli olan bu projede kadın yolcular 22. 00'den sonra otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebiliyorlardı. Uygulamanın başlama saati 22. 00'dan 20. 00'ye alındı. Bu değişiklikle birlikte artık toplu taşım araçlarını kullanan kadın yolcular akşam saat 20. 00'den itibaren durak beklemeksizin, güzergah üzerinde istedikleri yerde inebilecekler.

Uygulamanın çok değerli olduğunu ifade eden kadın yolcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla 22. 00 saatinin daha da geri çekilmesi konusundaki taleplerini belediyeye iletirken, Büyükşehir Belediyesi de Telegram kanalından anket yaparak Eskişehirlilere bu konudaki fikirlerini sordu. Vatandaşların çok büyük bölümünün uygulamanın başlama saatinin geri çekilmesini istediklerini ifade eden Başkan Büyükerşen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulama saatinin 22. 00'den 20. 00'ye çekildiğini duyurdu.

Taleplerinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi anlamlı bir günde olumlu olarak sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kadınlar, Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet