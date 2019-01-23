Başkan Büyükerşen Şehit Aileleri Ve Gaziler İle Bir Araya Geldi
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
"SİZLER BİZİM BAŞIMIZIN TACISINIZ"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen "Vatanımız uğruna şehit düşen evlatlarımızın emaneti olan sizler, bizim başımızın tacısınız. Şahsım ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta evlatlarınız olmak üzere tüm şehitlerimizi şükranla bir kez daha anıyorum" dedi.
Kaynak: Bültenler