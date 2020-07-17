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Başkan Büyükekşi: "Gaziantep'i Süper Lig'de başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in bitmesine iki maç kala önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükekşi:
17.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:09

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in bitmesine iki maç kala önemli değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep'i Süper Lig'de başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükekşi, ligin en rahat ve en korkulan takımı haline geldiklerini belirterek, "Pandemi sonrası yenilmeyen tek takımız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligdeki performansını değerlendiren ve kalan iki maçla ilgili hedeflerini paylaşan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Sezonun bitmesine iki maç kalmasına rağmen sanki sezon yeni başlamış bilinci ile hareket etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki iki maçı da kayıpsız atlatarak ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Ligin hem en rahat takımıyız, hem de en korkulan"

Süper Lig'e yeni yükselmiş bir takım olmalarına rağmen alkışlanacak bir performans sergilediklerini belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi; "Süper Lig'de geride bıraktığımız 32 haftaya baktığımız zaman taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takım olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gaziantep şehrimiz, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız el ele vererek büyük bir aile havasında sezon geçiriyoruz. Sezon başında 'Bu takım küme düşer' yorumu yapanlar oldu ama hiçbir zaman ilk 10 hedefimizden geri adım atmadık. Bugün ligde bulunduğumuz konuma bakınca 8. sırada ve hala aynı heyecanla, hırsla futbol oynayan bir takım olmayı başardık. Hiçbir zaman ne rakip, ne de maç ayırt ettik. Futbolcularımız her zaman en iyisini vermek uğruna mücadele ettiler ve şuan da son iki maç kala ligin hem en rahat takımıyız hem de en korkulan. Bu gerçekten kolay elde edilmiş bir başarı değil ve sözümüzü tutmaya bu kadar yaklaşmamız bizleri de memnun ediyor. Son iki maçımızdan da puanlarla ayrılarak mevcut konumumuzu korumak istiyoruz" dedi.

"Gaziantep'i başarı ile temsil ediyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün matematiksel olarak ligde kalmasına rağmen ortaya koyduğu olumlu performansın ardından kamuoyunun övgü dolu sözlerle bahsetmesiyle ilgili de konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'de hedefsiz takımların, karşılaşmalara motive olmazlar tabirini futbolcularımız gösterdikleri mücadeleyle ters düşürdü. Rakiplerimizin konumuna, durumlarına her zaman saygımız bulunuyor ancak sahaya çıkınca sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Nasıl olsa ligde kaldık diye bir algı ne yönetimimizde, ne de takımımızda oldu. Hala aynı ciddiyetle teknik direktörümüz Sumudica takımımızı hazırlıyor, futbolcularımız da aynı bilinçle çalışmalarını sürdürüyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımlarla oynadığımız karşılaşmalarda dahi sahaya koyduğumuz karakter bunun en güzel örneği. Demek ki burada futbolcularımıza da bazı şeyleri doğru yansıtmayı başarabilmişiz. Gaziantep şehrini mutlu etmek için yola çıktık ve kamuoyunun alkışını da sonuna kadar hak ettik. Şehrimizi başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlerleyen yıllarda da bu tablonun üzerine koyarak, Gaziantep şehrini hak ettiği yerlere futbolda da çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her maç sonrası teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ediyorum"

Liglere verilen Covid-19 pandemi sürecinin ardından maç kaybetmeyen tek takım olmanın gururunu yaşadıklarını da belirten Başkan Büyükekşi, "Ligde pandemi sürecinin ardından maç kaybetmeyen tek takım unvanımızı koruyoruz. Bu gerçekten asla yadsınamaz bir başarıdır. Her karşılaşmadan sonra hem teknik direktörümüz Marius Sumudica ile hem de futbolcularımızla görüşerek kendilerini tebrik ediyorum. 18 takımın yer aldığı bir ligde üstelik böylesine zorlu bir fikstürden bu şekilde çıkabilmek büyük emek ve çaba istiyor. Önümüzdeki iki maçta da bu unvanımızı koruyarak, sezonu da bu şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızla birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Sezonun son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bu sezonun son iç saha maçında hafta sonu Kasımpaşa'yı konuk edeceğiz. Gönül isterdi ki pandemi süreci olmasın ve taraftarlarımızla birlikte sezonun son maçını oynayalım. Ama insan sağlığının en öncelikli durumda olması gereken bu günlerde, sadece hayal kurabiliyoruz. Taraftarımızla birlikte büyük başarılara imza atacağız. Onlar tribünde olmasalar bile her zaman destek ve dualarını hissediyoruz. İnşallah ilk olarak Kasımpaşa maçını, sonra da deplasmanda Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak hem onları mutlu edeceğiz hem de ligi ilk 8 takım arasında bitireceğiz. Ben takımımızın bunu başaracağına gönülden inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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