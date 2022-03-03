Başkan Büyükakın, yerin 20 metre altına indi, metro inşaatını inceledi

DARICA, KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, GOSB-Gebze- Darıca Metro Hattı'nın Darıca sahil istasyonundaki çalışmalarını yerin 25 metre altına inerek inceledi. Temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan daha sonra Başkan Büyükakın'ın girişimleri sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen metro projesinin tünel açma çalışmalarında epey bir mesafe kat edildi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi,Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacak metro projesi, Gebze'de günlük yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayacak.

BAŞKAN YERİN 25 METRE ALTINA İNDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul'u Marmaray'la birbirine bağlayacak olan Gebze-Darıca metro hattının istasyon sayısı 11, hat uzunluğu da 16 kilometre olarak planlandı. 11 istasyon, depo sahası ve 20 adet şaftta devam eden çalışmaların Darıca sahil istasyonundaki kısmını yerin 25 metre altına inerek inceleyen Başkan Büyükakın, metronun devreye girmesiyle günlük 330 bin civarında yolcunun taşınacağını söyledi. Başkan Büyükakın'a incelemesinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

"METRO HER GÜN 330 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK"

Teknik personelden proje hakkında brifing alan ve inşaatın hızlı bir şekilde ilerlediğini öğrenen Başkan Büyükakın, "Darıca-Gebze ve Gebze OSB arasında yapılacak olan tek yönde 16 kilometre uzunluğundaki metro hattı, bu bölgenin toplu taşıma ihtiyacını ciddi anlamda rahatlatacak. Günlük 330 bin civarında yolcunun taşınacağı bu güzergahta aynı zamanda 55 bin aracın da trafikten çekilmesi söz konusu olacak. Böyle olunca karbon emisyonu anlamında da çok ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. İnsanların yaşam kalitesi hem hava kalitesi açısından hem toplu taşıma standardı güvenli, hızlı, konforlu ulaşım açısından son derece üst seviyeye yükselmiş olacak" dedi.

"BURADA ÇOK BÜYÜK BİR ÇABA VE EMEK VAR"

Açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, "Arkadaşlardan aldığımız ilerleme raporu bilgisine göre 2023 yılının baharında, yine 2023'ün sonuna doğru da Darıca tarafındaki hatlarımız bitmiş olacak. 2023'ün bahar ayında Gebze merkez istasyon ile OSB arasındaki hat hizmete alınsın diye büyük bir çaba içinde arkadaşlarımız. 2023'ün sonunda da Darıca tarafında 3 istasyonu devreye alacaklar. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Burada çok büyük bir çaba ve emek var" ifadelerini kullandı.

"HATTIN TAMAMI 20 DAKİKADA GİDİLECEK"

Yıllar önce de Sirkeci ile Haydarpaşa arasındaki Avrasya Tüneli'nin inşaat halini bir uçtan öbür uca kadar içinden yürüdüklerini hatırlatan Başkan Büyükakın "O duyguları tekrar burada yaşıyorum. Bunlar gerçekten tarihi anlar, anılar. Çok kısa bir süre sonra inşallah bu tünelin içinden metro geçecek. İnsanlar çok hızlı bir şekilde Darıca'dan GOSB tarafına ulaşacak. Bu hattın tamamı 20 dakikada gidilecek. Darıca'da yaşayan kardeşlerimiz İstasyon noktasından 20 dakikaya geçemez haldeler. Bu nüfus artışıyla, bu coğrafi konumla başka bir çare yok. Bu bölgeyi rahatlatacak tek şey var, o da metro. İnşallah bu metro bölgedeki insanlarımızın yaşam kalitesine çok ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Projenin yerinde ve çok doğru bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın "Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız da çok büyük bir emek veriyorlar. Pandemi koşullarında nasıl çalıştıklarını da biliyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Çok da güzel bir şekilde çalışma burada devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Darıca ve Gebze'miz metronun konforundan en hızlı şekilde yararlanır, Kocaeli'miz için de hayırlı olur" şeklinde konuştu.

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