Başkan Büyükakın, "Yaklaşık yaklaşık 100 bin vatandaşımız faydalanacak"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kırsal yerleşim birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni hizmetleri Kocaelililerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kırsal yerleşim birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni hizmetleri Kocaelililerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Birçok alanda köylere yeni hizmetler yapılmasının önünü açan Başkan Büyükakın, son olarak köylere ulaşım seferberliği başlattı.

16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Ulaşımpark tarafından başlatılacak seferberlik için, bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin köylerine 56 hatta günlük 13. 000 kilometre yol yapacağız. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 452 sefer yapılacağız" dedi.

"ULAŞIMI KESİNTİSİZ HALE GETİRİYORUZ"

Köyler arası başta olmak üzere ilçe merkezlerine ve şehir merkezine toplu taşıma hizmeti verecek otobüslerin çok önemli bir talebi yerine getireceğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Böylelikle kırsal alanlarımız diğer köyler ve şehir merkezleriyle ulaşımını kesintisiz hale getiriyoruz. Toplu taşıma hizmetleri açısından köylerimiz çok önemli bir konfora ve rahatlığa ulaşacak. İnsanımızı merkeze alan bu yeni ve çok önemli hizmetimizle artık köylerimizdeki ulaşım eksiklikleri de geride kalmış olacak" ifadelerini sarf etti.

BÜYÜKŞEHİR KIRSALDA YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR

Kocaeli'nin tamamında çok önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kırsal kalkınmayı artırmak ve köylerde yaşam kalitesini yükseltmek için seferberlik halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ulaşım hamlesi ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlayacağız. Bu sayede kentin tarım ekonomisinin korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamış olacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.

16 Ağustos Pazartesi günü toplu ulaşımın başlayacağı hatlar ve güzergahları:

Sıra No

İLÇESİ

HAT NO

Hattın Adı

Gidiş

Seferi

Dönüş

Seferi

Gün İçinde Yapılan Km

1

KANDIRA

KM01

CEZAEVİ - GONCAAYDIN - ÜĞÜMCE - DAVUTLAR - ŞEREFSUNGUR - DELİVELİ - AĞAÇAĞIL - BÖCEKLER - KUBUZCU - GEBEŞLER - HACIŞEYH - EĞERCİLİ - KARADİVAN - BEYCE - DALCA - ÇAKIRCAALİ - KANDIRA

3

3

344

2

KANDIRA

KM02

KEFKEN - YAYLAPINARI - KOÇUNKÖYÜ - AKÇABEYLİ - KARAAĞAÇ - PINARDÜZÜ - DURAKLI - ÖZBEY - ALAYBEY - KANDIRA

5

5

355

3

KANDIRA

KM03

SARNIÇLAR - KATÇALI - KARAGÖLLÜ - YUSUFÇA - GEBELİ - KANDIRA

3

3

100

4

KANDIRA

KM04

CEZAEVİ - KOCAKAYMAZ - ELMACIK - TOPLUCA - SARIAHMETLER - SARICAALİ - SEYİTALİLER - PELİTPINARI - İNCECİK - MANCARLAR - BOZBURUN - LOKMANLI - AKBAL - KANDIRA

3

3

296

5

KANDIRA

KM05

KANATLAR - ESENTEPE - BALCI - AKBAL - KANDIRA

3

3

124

6

KANDIRA

KM06

CEZAEVİ - AKÇAKESE - PİRCELER - TERZİLER - ELMACIK - AHMETHACILAR - M. ERİKLİ - BAĞLICA - DÜĞMECİLER - ÖMERLİ - SELİMKÖY - KAYMAZ - MÜLKŞEHSUVAR - BOZBURUN - LOKMANLI - AKBAL - KANDIRA

3

3

341

7

KANDIRA

KM07

CEZAEVİ - KOCAKAYMAZ - TOPLUCA - KIRKARMUT - SUCUALİ - SİNANLI BİLALLİ - DÖNGELLİ - FERİZLİ - SÜLLÜ - KANDIRA

3

3

215

8

KANDIRA

KM08

CEBECİ - ÇAMKONAK - BABALI

5

5

132

9

KANDIRA

KM09

KARAAĞAÇ - AKÇABEYLİ - BALLAR - KURTYERİ

5

5

132

10

KANDIRA

KM10

DOĞANCILI - KANDIRA

3

3

71

11

KANDIRA

KM11

PINARLI - BAĞIRGANLI - ÇALKÖY - SEYREK - KANDIRA

4

4

250

12

KANDIRA

KM12

BEYLERBEYİ - ANTAPLI - ERİKLİ - KAYPOLU - KANDIRA

3

3

111

13

KANDIRA

KM13

ÇERÇİLİ - HEDİYELİ - BALABAN - HACILAR - KANDIRA

4

4

220

14

KANDIRA

KM14

GENCALİ - HACIMAZLI - BOLLU - SAFALI - KANDIRA

3

3

98

15

KANDIRA

KM15

YAĞCILAR - AVDAN - AKÇAOVA - KUBUZCU - GEBEŞLER - BÖCEKLER - DELİVELİ - CEZAEVİ

4

4

342

16

KANDIRA

KM16

TEKZEN - AKÇAOVA - HEDİYELİ - KANDIRA

4

4

238

17

KANDIRA

KM17

TEKSEN - AKÇAOVA - ÇALCA - TATARAHMET - ÇAKMAKLAR - SEPETÇİ - İZMİT

5

5

623

18

KARTEPE

KM18

SULTANİYE - PAZARÇAYIRI - KESTANELİK DÜZÜ - SERİNLİK - ÖRNEKKÖY - KARATEPE - ARSLANBEY

3

3

221

19

KARTEPE

KM19

KETENCİLER - KİRAZOĞLU - İZMİT

8

8

362

20

KARTEPE

KM20

EŞMEAHMEDİYE - AVLUBURUN - İZMİT

9

9

629

21

KARAMÜRSEL

KM22

SULUDERE- SAFİYE-NUSRETİYE -SUNNİBABA-OSMANİYE- KARAMÜRSEL

4

4

266

22

BAŞİSKELE

KM26

YUVACIK-AKSIĞIN-TEPECİK-SERİNDERE-CAMİDÜZÜ-YUVACIK ®

3

0

116

23

BAŞİSKELE

KM27

YUVACIK-KAZANDERE-SERVETİYE CAMİ-YUVACIK ®

3

3

100

24

BAŞİSKELE

KM28

SERVETİYE KARŞI-BAHÇECİK

3

3

58

25

DERİNCE

KM29

İSHAKÇILAR-ALACALAR-KARAGÖLÜ-ÇAVUŞLU-KARAKADILAR-İZMİT

3

3

307

26

DERİNCE

KM30

İSHAKÇILAR-KAŞIKÇI-TOYLAR-İZMİT

5

5

425

27

DERİNCE

KM31

İSHAKÇILAR-GEREDELİ-İZMİT

3

3

204

28

DERİNCE

KM32

İSHAKÇILAR-TURAŞ ®

3

0

67

29

DERİNCE

KM33

TURGUTLAR-TAHTALI-İZMİT

3

3

285

30

DERİNCE

KM34

İSHAKÇILAR-DERİNCE

1

1

64

31

KÖRFEZ

KM35

OSMANLI-KUTLUCA-SEVİNDİKLİ- KARAYAKUPLU-SİPAHİLER-DEREKÖY-BELEN-KÖRFEZ

3

3

248

32

KÖRFEZ

KM36

ŞEMSEDDİN-NAİPKÖY-ELMACIK-KALBURCU-KÖRFEZ

3

3

217

33

KÖRFEZ

KM37

DİKENLİ-ALİHOCALAR-ALİHOCALAR-CUMA-ÇIRAKLI-HİMMETLİ-SİPAHİLER-DEREKÖY-BELEN-KÖRFEZ

3

3

300

34

İZMİT

KM39

GÜVERCİNLİK-AMBARCI-TEPEBAŞI-ÇAVUŞOĞLU-AKMEŞE

6

6

248

35

İZMİT

KM40

SULTANİYE-BALÖREN-KOZLUCA-DAĞKÖY- İZMİT

7

7

424

36

İZMİT

KM41

HASANCIK -ORTABURUN-KURTDERE- İZMİT

7

7

510

37

İZMİT

KM42

RECEPOĞLU-EMİRHAN HASANOĞLU-ESELER-BİBEROĞLU

4

3

56

38

İZMİT

KM43

SOFUOĞLU-RECEPLER-SOLAKLAR ®

8

0

81

39

İZMİT

KM44

MECİDİYE-GÜLBAHÇE-KISSALAR-İZMİT

3

4

273

40

İZMİT

KM45

ARPALIK-ORHANİYE-KULOĞLU-İZMİT

1

1

62

41

İZMİT

KM46

ZEYTİNBURNU- GEDİKLİ-BAYRAKTAR - İZMİT

8

8

366

42

İZMİT

KM47

TEPEKÖY-BODUROĞLU-CİVCİVOĞLU

4

3

22

43

İZMİT

KM48

TERZİLER-BULDUK-NASUHLAR-ÇAĞIRGAN-KAYNARCA-İZMİT

3

4

265

44

İZMİT

KM49

GIRGIRLAR-VEYİSLER-ŞAHİNLER-NEBİHOCALAR-SEPETÇİ-İZMİT

3

3

208

45

İZMİT

KM50

BÖĞÜRGEN-SÜVERLER-ÇULCULAR-SEPETÇİ-İZMİT

2

2

162

46

GÖLCÜK

KM51

ESKİFERADİYE-MAMURİYE-ÜMMİYE-SIRETİYE-GÖLCÜK

5

5

136

47

GÖLCÜK

KM52

HASANEYN- NİMETİYE-GÖLCÜK

8

8

164

48

GÖLCÜK

KM53

NÜZHETİYE- PANAYIR-GÖLCÜK

6

6

222

49

GÖLCÜK

KM54

AYVAZPINARI-MESRURİYE-ŞEVKETİYE-İCADİYE- GÖLCÜK

4

4

174

50

GÖLCÜK

KM55

SENAİYE-SOFULAR-LÜTFİYE-GÖLCÜK

6

6

249

51

GÖLCÜK

KM56

HAMİDİYE- GÖLCÜK

7

7

119

52

GÖLCÜK

KM57

GÖLCÜK-İRŞADİYE-ERİKLİTEPE

3

3

127

53

GEBZE

KM58

MUDARLI-OVACIK-KADILLI-CUMAKÖY-MOLLAFENARİ-PELİTLİ-GEBZE

3

3

220

54

GÖLCÜK

KM61

SELİMİYE-GÖLCÜK

6

6

135

55

GEBZE

KM59

TEPEMANAYIR-HATİPLER-AHATLI-KARGALI-YAĞÇILAR-DENİZLİ-MOLLAFENARİ-PELİTLİ-GEBZE

3

3

334

56

GEBZE

KM60

GEBZE-PELİTLİ-MOLLAFENERİ-DENİZLİ-YAĞÇILAR-KARGALI-HATİPLER-DURAKLI-ELBİZLİ

3

3

320

TOPLAM

233

219

12. 735

Kaynak: Habermetre