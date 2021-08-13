Başkan Büyükakın, "Yaklaşık 100 bin vatandaşımız faydalanacak"
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kırsal yerleşim birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni hizmetleri Kocaelililerin hizmetine sunmaya devam ediyor.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kırsal yerleşim birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni hizmetleri Kocaelililerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Birçok alanda köylere yeni hizmetler yapılmasının önünü açan Başkan Büyükakın, son olarak köylere ulaşım seferberliği başlattı.
16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Ulaşımpark tarafından başlatılacak seferberlik için, bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin köylerine 56 hatta günlük 13. 000 kilometre yol yapacağız. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 452 sefer yapılacağız" dedi.
"ULAŞIMI KESİNTİSİZ HALE GETİRİYORUZ"
Köyler arası başta olmak üzere ilçe merkezlerine ve şehir merkezine toplu taşıma hizmeti verecek otobüslerin çok önemli bir talebi yerine getireceğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Böylelikle kırsal alanlarımız diğer köyler ve şehir merkezleriyle ulaşımını kesintisiz hale getiriyoruz. Toplu taşıma hizmetleri açısından köylerimiz çok önemli bir konfora ve rahatlığa ulaşacak. İnsanımızı merkeze alan bu yeni ve çok önemli hizmetimizle artık köylerimizdeki ulaşım eksiklikleri de geride kalmış olacak" ifadelerini sarf etti.
BÜYÜKŞEHİR KIRSALDA YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR
Kocaeli'nin tamamında çok önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kırsal kalkınmayı artırmak ve köylerde yaşam kalitesini yükseltmek için seferberlik halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ulaşım hamlesi ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlayacağız. Bu sayede kentin tarım ekonomisinin korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamış olacağız" diyerek açıklamasını tamamladı.
16 Ağustos Pazartesi günü toplu ulaşımın başlayacağı hatlar ve güzergahları:
Sıra No
İLÇESİ
HAT NO
Hattın Adı
Gidiş
Seferi
Dönüş
Seferi
Gün İçinde Yapılan Km
1
KANDIRA
KM01
CEZAEVİ - GONCAAYDIN - ÜĞÜMCE - DAVUTLAR - ŞEREFSUNGUR - DELİVELİ - AĞAÇAĞIL - BÖCEKLER - KUBUZCU - GEBEŞLER - HACIŞEYH - EĞERCİLİ - KARADİVAN - BEYCE - DALCA - ÇAKIRCAALİ - KANDIRA
3
3
344
2
KANDIRA
KM02
KEFKEN - YAYLAPINARI - KOÇUNKÖYÜ - AKÇABEYLİ - KARAAĞAÇ - PINARDÜZÜ - DURAKLI - ÖZBEY - ALAYBEY - KANDIRA
5
5
355
3
KANDIRA
KM03
SARNIÇLAR - KATÇALI - KARAGÖLLÜ - YUSUFÇA - GEBELİ - KANDIRA
3
3
100
4
KANDIRA
KM04
CEZAEVİ - KOCAKAYMAZ - ELMACIK - TOPLUCA - SARIAHMETLER - SARICAALİ - SEYİTALİLER - PELİTPINARI - İNCECİK - MANCARLAR - BOZBURUN - LOKMANLI - AKBAL - KANDIRA
3
3
296
5
KANDIRA
KM05
KANATLAR - ESENTEPE - BALCI - AKBAL - KANDIRA
3
3
124
6
KANDIRA
KM06
CEZAEVİ - AKÇAKESE - PİRCELER - TERZİLER - ELMACIK - AHMETHACILAR - M. ERİKLİ - BAĞLICA - DÜĞMECİLER - ÖMERLİ - SELİMKÖY - KAYMAZ - MÜLKŞEHSUVAR - BOZBURUN - LOKMANLI - AKBAL - KANDIRA
3
3
341
7
KANDIRA
KM07
CEZAEVİ - KOCAKAYMAZ - TOPLUCA - KIRKARMUT - SUCUALİ - SİNANLI BİLALLİ - DÖNGELLİ - FERİZLİ - SÜLLÜ - KANDIRA
3
3
215
8
KANDIRA
KM08
CEBECİ - ÇAMKONAK - BABALI
5
5
132
9
KANDIRA
KM09
KARAAĞAÇ - AKÇABEYLİ - BALLAR - KURTYERİ
5
5
132
10
KANDIRA
KM10
DOĞANCILI - KANDIRA
3
3
71
11
KANDIRA
KM11
PINARLI - BAĞIRGANLI - ÇALKÖY - SEYREK - KANDIRA
4
4
250
12
KANDIRA
KM12
BEYLERBEYİ - ANTAPLI - ERİKLİ - KAYPOLU - KANDIRA
3
3
111
13
KANDIRA
KM13
ÇERÇİLİ - HEDİYELİ - BALABAN - HACILAR - KANDIRA
4
4
220
14
KANDIRA
KM14
GENCALİ - HACIMAZLI - BOLLU - SAFALI - KANDIRA
3
3
98
15
KANDIRA
KM15
YAĞCILAR - AVDAN - AKÇAOVA - KUBUZCU - GEBEŞLER - BÖCEKLER - DELİVELİ - CEZAEVİ
4
4
342
16
KANDIRA
KM16
TEKZEN - AKÇAOVA - HEDİYELİ - KANDIRA
4
4
238
17
KANDIRA
KM17
TEKSEN - AKÇAOVA - ÇALCA - TATARAHMET - ÇAKMAKLAR - SEPETÇİ - İZMİT
5
5
623
18
KARTEPE
KM18
SULTANİYE - PAZARÇAYIRI - KESTANELİK DÜZÜ - SERİNLİK - ÖRNEKKÖY - KARATEPE - ARSLANBEY
3
3
221
19
KARTEPE
KM19
KETENCİLER - KİRAZOĞLU - İZMİT
8
8
362
20
KARTEPE
KM20
EŞMEAHMEDİYE - AVLUBURUN - İZMİT
9
9
629
21
KARAMÜRSEL
KM22
SULUDERE- SAFİYE-NUSRETİYE -SUNNİBABA-OSMANİYE- KARAMÜRSEL
4
4
266
22
BAŞİSKELE
KM26
YUVACIK - AKSIĞIN - TEPECİK - SERİNDERE - CAMİDÜZÜ - YUVACIK
3
0
116
23
BAŞİSKELE
KM27
YUVACIK - KAZANDERE - SERVETİYE CAMİ - YUVACIK
3
3
100
24
BAŞİSKELE
KM28
SERVETİYE KARŞI - BAHÇECİK
3
3
58
25
DERİNCE
KM29
İSHAKÇILAR - ALACALAR - KARAGÖLÜ - ÇAVUŞLU - KARAKADILAR - İZMİT
3
3
307
26
DERİNCE
KM30
İSHAKÇILAR - KAŞIKÇI - TOYLAR - İZMİT
5
5
425
27
DERİNCE
KM31
İSHAKÇILAR - GEREDELİ - İZMİT
3
3
204
28
DERİNCE
KM32
İSHAKÇILAR - TURAŞ
3
0
67
29
DERİNCE
KM33
TURGUTLAR - TAHTALI - İZMİT
3
3
285
30
DERİNCE
KM34
İSHAKÇILAR - DERİNCE
1
1
64
31
KÖRFEZ
KM35
OSMANLI - KUTLUCA - SEVİNDİKLİ - KARAYAKUPLU - SİPAHİLER - DEREKÖY - BELEN - KÖRFEZ
3
3
248
32
KÖRFEZ
KM36
ŞEMSEDDİN - NAİPKÖY - ELMACIK - KALBURCU - KÖRFEZ
3
3
217
33
KÖRFEZ
KM37
DİKENLİ - ALİHOCALAR - ALİHOCALAR - CUMA - ÇIRAKLI - HİMMETLİ - SİPAHİLER - DEREKÖY - BELEN - KÖRFEZ
3
3
300
34
İZMİT
KM39
GÜVERCİNLİK-AMBARCI-TEPEBAŞI-ÇAVUŞOĞLU-AKMEŞE
6
6
248
35
İZMİT
KM40
SULTANİYE-BALÖREN-KOZLUCA-DAĞKÖY- İZMİT
7
7
424
36
İZMİT
KM41
HASANCIK -ORTABURUN-KURTDERE- İZMİT
7
7
510
37
İZMİT
KM42
RECEPOĞLU-EMİRHAN HASANOĞLU-ESELER-BİBEROĞLU
4
3
56
38
İZMİT
KM43
SOFUOĞLU-RECEPLER-SOLAKLAR ®
8
0
81
39
İZMİT
KM44
MECİDİYE-GÜLBAHÇE-KISSALAR-İZMİT
3
4
273
40
İZMİT
KM45
ARPALIK-ORHANİYE-KULOĞLU-İZMİT
1
1
62
41
İZMİT
KM46
ZEYTİNBURNU- GEDİKLİ-BAYRAKTAR - İZMİT
8
8
366
42
İZMİT
KM47
TEPEKÖY-BODUROĞLU-CİVCİVOĞLU
4
3
22
43
İZMİT
KM48
TERZİLER-BULDUK-NASUHLAR-ÇAĞIRGAN-KAYNARCA-İZMİT
3
4
265
44
İZMİT
KM49
GIRGIRLAR-VEYİSLER-ŞAHİNLER-NEBİHOCALAR-SEPETÇİ-İZMİT
3
3
208
45
İZMİT
KM50
BÖĞÜRGEN-SÜVERLER-ÇULCULAR-SEPETÇİ-İZMİT
2
2
162
46
GÖLCÜK
KM51
ESKİFERADİYE-MAMURİYE-ÜMMİYE-SIRETİYE-GÖLCÜK
5
5
136
47
GÖLCÜK
KM52
HASANEYN- NİMETİYE-GÖLCÜK
8
8
164
48
GÖLCÜK
KM53
NÜZHETİYE- PANAYIR-GÖLCÜK
6
6
222
49
GÖLCÜK
KM54
AYVAZPINARI-MESRURİYE-ŞEVKETİYE-İCADİYE- GÖLCÜK
4
4
174
50
GÖLCÜK
KM55
SENAİYE-SOFULAR-LÜTFİYE-GÖLCÜK
6
6
249
51
GÖLCÜK
KM56
HAMİDİYE- GÖLCÜK
7
7
119
52
GÖLCÜK
KM57
GÖLCÜK-İRŞADİYE-ERİKLİTEPE
3
3
127
53
GEBZE
KM58
MUDARLI-OVACIK-KADILLI-CUMAKÖY-MOLLAFENARİ-PELİTLİ-GEBZE
3
3
220
54
GÖLCÜK
KM61
SELİMİYE-GÖLCÜK
6
6
135
55
GEBZE
KM59
TEPEMANAYIR-HATİPLER-AHATLI-KARGALI-YAĞÇILAR-DENİZLİ-MOLLAFENARİ-PELİTLİ-GEBZE
3
3
334
56
GEBZE
KM60
GEBZE-PELİTLİ-MOLLAFENERİ-DENİZLİ-YAĞÇILAR-KARGALI-HATİPLER-DURAKLI-ELBİZLİ
3
3
320
TOPLAM
233
219
12. 735
Kaynak: Habermetre