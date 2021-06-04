Başkan Büyükakın, "Tüm çabamız daha hızlı olmak için"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Büyükakın, "Tüm çabamız daha hızlı olmak için"

Başkan Büyükakın, 'Tüm çabamız daha hızlı olmak için'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İtfaiyesi teşkilatının daha kaliteli daha hızlı hizmet verebilmesi amacıyla kente yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırdıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte...

İtfaiyesi teşkilatının daha kaliteli daha hızlı hizmet verebilmesi amacıyla kente yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırdıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte buna çalışıyoruz" dedi.

Yaptığı yatırımlarla her geçen gün gücüne güç katan Kocaeli İtfaiyesi, şehrin belli noktalarına yaptığı yeni müfreze ve hizmet binalarıyla da olaylara daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor. Kocaeli itfaiyesinin daha kaliteli hizmet verebilmesi için yeni idari bina ve eğitim alanı kazandırılıyor. İnşası süren projeyi yerinde inceleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kentimizde ki olaylara daha nasıl en hızlı bir şekilde müdahale ederiz ekibimizle birlikte buna çalışıyoruz. Çabamızda gayretimizde bunun içindir. Bu amaca uygun yatırımları da şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Olaylara müdahale hızını arttırmak hedefiyle çalışmaları çok yönlü incelediklerini belirten Büyükakın, "Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa ettiğimiz müfreze binasının ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı'mıza çok yeni bir alanı kazandırıyoruz. Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa ettiğimiz bu hizmet binamız toplam 20 bin 630 metrekarelik alandadır. En önemli amacımız 6 dakikanın altında olan müdahale edebilme kabiliyetimizi korumak, hatta bunu daha aşağılara çekmek için çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki olaylara hızlı müdahale edebilmek için gerek teknolojik gerek araç gereç gerekse müfrezelerin planlanması gerekmektedir. Bu detayları gerçekleştirerek müdahale sürelerimizi en kısa olacak şekilde yapma gayretindeyiz. Burada İtfaiyeci olarak şehrimize hizmet eden çalışan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Çok büyük fedakarlıkla hizmet ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

İncelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik ekipler hazır bulundu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, 'Tüm çabamız daha hızlı olmak için'
Başkan Büyükakın, 'Tüm çabamız daha hızlı olmak için'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Roland Garros Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükakın, "Tüm çabamız daha hızlı olmak için" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:51:08. #1.16#

title