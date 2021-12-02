Başkan Büyükakın; "Toplumların uygarlık seviyesi engellilere nasıl davrandığından anlaşılır"

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın" Engelli kardeşlerimiz gelecekten umutlu, güvenli, sevinçli iseler; bizler hakikaten medeni bir toplumuz demektir. Engellilerin mutsuz olduğu bir toplum, engellilerin dışlandığı bir toplum, aslında tamamen engellidir. Engellilere karşı ölçülü, vicdanlı ve dostça davranmak bizim insanlığımızın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Engelli kardeşlerimize yapılacak yardımın önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, şöyle devam etti:"Engelli kardeşimize yapacağımız bir yardım,onun hayatını kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz en ufak bir hizmet dahi,Allah göstermesin, yarın belki de kendimiz için hazırlanmış bir kolaylık olarak karşımıza çıkabilir. Hepimizin ailesinde bir ya da birkaç engelli var. Komşularımız, akrabalarımız, tanıdıklarımız arasında da mutlaka engelliler vardır. Aslında hayatımızın bütün safhalarında; sofrada, yolda, kamuya açık yerlerde, her yerde engellilerle bir aradayız. Engellilerle yakın olmak, kaynaşmak, beraber çalışmak, benim için her zaman bir gurur vesilesi olmuştur.

Bugün dünyada büyük dahi diye andığımız, büyük devlet adamı, büyük filozof diye andığımız pek çok insan bildiğiniz gibi engellidir. Cemil Meriç, Büyük Ozanımız Aşık Veysel, mucit Edison, müzisyen Beethoven, fizikçi Stewan Hawking konuşamıyor, yürüyemiyor, duyamıyorlardı. Gaflete düşmeyelim. Onlar engellerini aştı. Dünyada büyük bir iz bıraktılar. Dünya onların sözleriyle, onların keşif ve icatlarıyla, politikalarıyla şekillendi.

Bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çok önemli hizmetler yürütüyoruz. Engelsiz Taksi ve asansörlü araçlar ile nakil hizmetinden spora yönlendirmenin sağlandığı Ben de Varım Projesi'ne, işaret dili tercümanlığından kimsesiz, öz bakım ve ev temizliği ihtiyaçlarını karşılayamayanlara özel Evde Bakım Hizmetine, bir aile şefkatiyle ihtiyaçların karşılandığı Geniş Ailem projesinden, Hayata Tutun ve Tedbir-i Mekan hizmetlerine, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nden beslenme alışkanlığını sağlandığı Probes'e, Engelsiz Ulaşım Asistanı'ndan, Ellerimde Güç Var'a, Yüzüyorsak Ben de Varım'dan Otizm Eğitim Projesi'ne kadar birçok hizmet ile engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Onların dert ortağı, dertlerine derman oluyoruz.

Onlara imkân vereceğiz, sosyal hayatta, iş hayatında var olmaları için destek olacağız. Bu noktada toplumsal farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor Engelleri birlikte el ele vererek aşacağımıza olan inancımla Kocaelili tüm hemşerilerimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bu konuda farkındalığın artırılması için duyarlı olmaya çağırıyorum…''

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