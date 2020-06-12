Başkan Büyükakın, "Tatlıkuyu Vadisi'nin 2. etabı Gebzemiz'e çok yakıştı"
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Başkan Büyükakın, "Tatlıkuyu Vadisi'nin 2. etabı Gebzemiz'e çok yakıştı"

Gebze Tatlıkuyu Vadisi 2. etap mesire alanında inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "16 bin adet dikilen ağaç, bitki türleri ve sosyal donatılarıyla bu mesire alanımız Gebze ve bölgesine çok yakıştı" açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın,
12.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:47

Gebze Tatlıkuyu Vadisi 2. etap mesire alanında inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "16 bin adet dikilen ağaç, bitki türleri ve sosyal donatılarıyla bu mesire alanımız Gebze ve bölgesine çok yakıştı" açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 150 bin metrekare alan üzerine kurulan Gebze Tatlıkuyu Vadisi 2. etap mesire alanında inceleme yaptı. Yürüyüş yollarından bisiklet yollarına, dinlenme alanlarından piknik alanlarına, sosyal donatılardan çocukların gönüllerince eğleneceği alanlara kadar birçok özelliği içerisinde barındıran Tatlıkuyu Vadisi ikinci etap projesine 16 bin adet ağaç ve bitki türü dikildi. Projenin Gebze bölgesine çok yakıştığını dile getiren Başkan Büyükakın, "2004 yıllarında bu kentin kişi başına düşen yeşil alan miktarı bir metrekareyi bulmazken bugün bu miktar 12 metrekareye çıkartılmışsa bunda burası gibi özenle çalışılmış projelerin katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız burada gönüllerince vakit geçirebilecek, ailelerimiz mutlu ve huzurlu anlarını burada yaşayacaklar" dedi.

Otopark alanlarından vadinin aydınlatılmasına kadar her türlü detayın düşünüldüğü Gebze Tatlıkuyu Vadisi 2. etap mesire alanı incelemesine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve teknik personeller eşlik etti. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Gebze'de bu anlamda bu özellikleri içinde barındıran çok kıymetli bir ilçemizdir. Bölgemizdeki hemşehrilerimize hizmet etmek, onların bu gibi sosyal alanlarda mutlu olduğunu görmek bize de ayrı bir heyecan veriyor" diye konuştu.

Çevre hassasiyetine değinen Büyükakın, "Biz Kocaeli'nde ağaçlandırılmamış veya yeşillendirilmemiş bir karış bile yer görmek istemiyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. Ekiplerimiz bu hassasiyetle tüm çalışmalarını planlıyor ve proje üretiyor. Kocaeli'nin nüfusu geçtiğimiz 15 yılda 1,4 milyondan 1,9 milyona çıkmış durumda. 2004 yılında 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarımız bugün itibariyle tam 23 Milyon 570 bin metrekareye ulaşmıştır. Dile kolay. Belki bu rakamlar bir çırpıda ağızdan çıkıyor ancak bunun altında çok büyük bir emek var. Kentimizde boş bulduğumuz her metrekare alana ağaç diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Bakınız bu zaman zarfından tam 8,5 milyon ağacı toprakla buluşturduk" şeklinde konuştu.

Projede hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükakın, "Kocaeli halkı rengarenk bir çevreden geçsin diye 47 adet yeni köprü ve kavşakta çevre düzenlemesi yaptık. Çocuklarımız için kent genelinde 1.500 çocuk oyun grubu kurduk. Kocaeli halkının sağlıklı kalması için inşa ettiğimiz 111 adet yeni parka 500'ün üzerinde spor aleti yerleştirdik. Bu gibi parklarda ve alanlarda engelli vatandaşlarımızın kullanımına yönelik 31 adet özel olarak dizayn edilmiş parkı hizmete sunduk" ifadelerini kullandı.

Son olarak birçok proje ürettiklerini de söyleyen Başkan Büyükakın şöyle konuştu: "Kocaelili ve Gebzeli hemşehrilerimizin bize verdiği emaneti hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyor, varsa dertleriyle yakından ilgileniyor hasbihal ediyoruz. Milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendirerek hizmetkarı olduğumuz halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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