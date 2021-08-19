Başkan Büyükakın "Spor kenti vizyonuna adım adım ulaşacağız"

Başkan Büyükakın, "Kocaeli su sporlarıyla da anılan bir kent olacak. Ve ana şemsiye olan spor kenti vizyonuna da bu yolla adım adım ulaşacağız" dedi.

Su sporlarını seven herkes için "Kocaeli'nin su sporlarının da bir merkezi olması için adımlarımızı atıyoruz" diyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Bu bizim için çok önemli bir vizyondur. İzmit körfezi, Karadeniz sahilleri, Sapanca Gölü'ne kıyısıyla Kocaeli, su sporlarının merkezi olması için gerçekten ciddi fırsatlar sunan bir şehir" dedi. Su sporlarına dönük organizasyonlar başta olmak üzere tesisleşme adına çok önemli yatırımları da hayata geçiren Başkan Büyükakın, "Çok ciddi sahil bantlarımız var. Yaklaşık 125 km İzmit Körfezi'nde, 170 kilometreyi geçkin Kandıra sahillerinde ve 15 km kadar da Sapanca sahilinde kıyılarımız var. Sporun tabana yayılması ve kentimizin sporla anılan bir şehir olması açısından su sporları çok önemli bir fırsat sunuyor" açıklamasını yaptı.

"SPOR KENTİ VİZYONUNA DA BU YOLLA ADIM ADIM ULAŞACAĞIZ"

Kocaeli'deki su sporları ve sahiller üzerine yaptığı değerlendirmesine, "Bu özelliklerin turizm vizyonuyla birleştiğinde yine su sporları çok ciddi bir katkı sağlayacaktır" diyen Başkan Büyükakın, "Yelken ve kürek yarışları ile açık su şampiyonaları için inanılmaz bir kıyı şeridimiz var. Sporcu altyapımızda buna elverişli. Yıllardır ciddi manada su sporlarıyla ilgili bir altyapı oluştu. Şimdi aslında açık su yüzme şampiyonaları, yelken, kürek ve sörf şampiyonaları gibi organizasyonların bu kentte yapılmasının artık zamanı geldi ve şartları oluştu. Bu manada önümüzdeki günlerde ve her geçen gün artan bir şekilde Kocaeli, su sporlarıyla da anılan bir kent olacak. Ve ana şemsiye olan spor kenti vizyonuna da bu yolla adım adım ulaşacağız." ifadelerini sarf etti.

"MODEL BELEDİYELERDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Kocaeli'nin mavi bayrak sahibi olmasının önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kocaeli'nin 6 tane mavi bayrağı vardı. Bir tanesi Karamürsel Altınkemer plajında, 5 tanesi Kandıra sahillerindeydi. Kovanağzı'ndaki plajımıza yaptığımız başvuruyla bir mavi bayrağı daha hak kazandık. Böylece toplam 7 mavi bayraklı plajımız oldu. Bu da bizim aslında hem çevreye duyarlılığımız açısından hem de deniz ve sporlarına verdiğimiz önem açısından son derece kıymetli bir gelişmedir. İnşallah önümüzdeki süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre konusundaki hassasiyeti ile de su sporlarına ve diğer sporlara verdiği önemle de öncü ve model belediyelerden biri olmaya devam edecek" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Bültenler