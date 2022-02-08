Başkan Büyükakın, Serhat İlleri Derneği'ni ağırladı

ARDAHAN (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Dernek Başkanı Fuat Katkay ve yönetimini makamında konuk etti. Kentin tamamında ortaya konulan hizmetlerde ortak aklın yer almasına da değinilen birliktelikte konuşan Katkay, "Tahir Başkanımız ilimizde çok önemli hizmetler ortaya koyuyor. Çalışkanlığı ve kent dinamikleriyle olan yakın çalışma anlayışı her kesimden insanımızın takdirini alıyor" ifadelerini sarf etti. Serhat İlleri Derneğinin faaliyetlerini takdir ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın ise "Tüm STK'lar başta olmak üzere sizlerin de çalışmalarınızda kadın ve gençlerin daha fazla yer alması daha faydalı projelerin ortaya çıkmasına neden olacaktır" dedi.

"ÇOCUKLARA, GENÇLİĞE VE KADINLARA DÖNÜK PROJELER"

Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde ortaya koyduğu ve hayata geçireceği projelerden konuklarına bahseden Başkan Büyükakın, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Büyükakın, "Elbette STK'ların kurulma amaçlarına göre çalışmalar ortaya koyması gerekiyor. Ancak geldiğimiz süreçte çocuklara, gençliğe ve kadınlara dönük projeler üretmesi de faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ İKİ ALAN OLARAK GÖRMEK LAZIM"

"Kadim kültürümüzde vakıfçılık anlayışının ne kadar önemli olduğunu da belirtmek isterim" diyen Başkan Büyükakın, "Kendi kültürüne vakıf bir gençliğin yetişmesi, bilimin ve sanatın etkisiyle geleceğe daha donanımlı nesillerin yetişmesi aynı zamanda STK'ların da derdi olmalıdır. Çocuklar ve gençleri, çok önemli iki alan olarak görmek gerekiyor. İdealleri olan, büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğe dair en önemli kazanımları nesillerimiz olacaktır" diye konuştu. Bugün dünyanın zor bir süreçten geçtiğini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "STK'lar bu alanlara dairde fikirlerini ifade etmeli, bu konularda toplumsal farkındalığı sağlamak için de adımlar atmalıdır" şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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