Başkan Büyükakın, ''Ramazan rahmet, bereket ve paylaşım ayıdır''
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Başkan Büyükakın, ''Ramazan rahmet, bereket ve paylaşım ayıdır''

Başkan Büyükakın, ''Ramazan rahmet, bereket ve paylaşım ayıdır''
Bültenler - Haberler | Güncel

Yolcusuyla iftariyeliğini paylaşan Ulaşımpark şoförü Arif Korkmaz'ı misafir eden Başkan Büyükakın, "Ramazan'ın rahmet ve bereketine ortak olmak istedik" dedi.

İftar vaktinde otobüsü kenara çekerek yanında bulunan iftariyelikleri yolcusuyla paylaşan Ulaşımpark şoförü Arif Korkmaz herkesin takdirini kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Korkmaz'ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Ramazan ayının rahmet ayı olduğu gibi aynı zamanda paylaşım ayı olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, Büyükşehir personeli Korkmaz'ın davranışının Ramazan'ın getirdiği bereketin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyeye Başkanı Tahir Büyükakın, iftariyeliğini yolcusuyla paylaşan Ulaşımpark şoförü Arif Korkmaz'ı misafir etti. Korkmaz'ı Büyükşehir Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, "Ulaşımpark'ta görev yapan personelimizin yaptığı insanın içini ısıtan davranışlar bizim de göğsümüzü kabartıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"RAMAZAN PAYLAŞIM AYIDIR"

Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Arif Korkmaz arkadaşımın davranışından bir kez daha görüyoruz ki Ramazan ayı aynı zamanda paylaşım ayıdır. Çalışma arkadaşımız sadece ekmeğini paylaşmadı. Sevgiyi, güzelliği, kardeşliği ve aynı zamanda rahmeti de paylaştı. Arkadaşımızla bir araya gelerek teşekkür etmek, Ramazan'ın rahmet ve bereketine ortak olmak istedik. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"YOLCULARIMIZ MİSAFİRİMİZDİR"

Ulaşımpark şoförü Arif Korkmaz ise "Evimizde nasıl karşılıyorsak misafirimizi çalışırken de aynı şekilde yolcularımıza hizmet etmek için görev yapıyoruz. Tüm yolcularımız bizim için çok değerlidir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Ulaşımpark şoförü Arif Korkmaz yaptığı davranışı ile büyük takdir kazanmıştı. İzmit – Hereke (Hat-190) güzergahı hattında sefer yapan Korkmaz, otobüs seyir halinde iken iftar vaktinin girmesi nedeni ile otobüsü müsait bir yere park ederek iftarlığını araçta bulunan yolcusu ile paylaşmıştı.

Kaynak: Bültenler

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