Ormanya'yı 9 ayda 4,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

KARTEPE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı yılın ilk 9 ayında 4,5 milyonu aşkın kişi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin prestij projelerinden Ormanya, ziyaretçilerini hayran bırakmaya devam ediyor.

Çocuk hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, karavan ve çadır kamp alanlarıyla yoğun bir sezon geçiren Ormanya, içerisinde hayata geçirilen orman kütüphanesiyle dikkati çekiyor.

Ormanya bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Okulu, 5 farklı bölümle 7-14 yaş aralığındaki çocukların doğayı keşfetmesine imkan sunuyor. Doğa Kaşifleri, Orman Sanat, Çevre Dedektifleri ve Çalışkan Çiftçiler, Doğanın Şefleri, Doğada Yaşam ve Ahşap Kukla Atölyeleri'nden yıl başından bu yana 1524 çocuk faydalandı.

Ayrıca, doğal yaşam parkında çalışmalarını sürdüren Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yıl boyunca karaca, kızıl geyik, çakal, porsuk, ayı ve tilki gibi 844 hayvan tedavi edildi, doğan, şahin, baykuş, ebabil, ibibik gibi 414 yaban kuşu da doğaya salındı.

"179 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ormanya'nın kendi içerisinde büyük zenginliği, hayvanlar açısından da özgürlüğü ifade ettiğini belirtti.

Ormanya'daki yaban yaşam alanında yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmaların yüzlerini güldürdüğünü aktaran Büyükakın, "Kızıl geyiklerde 18, karacalarda 5, alageyiklerde 13, ceylanlarda 12 ve yılkı atlarındaki 5 doğumla toplamda 179 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükakın, Ormanya'nın ağırladığı ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin önemli markası olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en çok ziyaret edilen koruma alanı Ormanya'yı, 2021 yılının ilk 9 ayında 4,5 milyonu aşkın vatandaşımız ziyaret etti." bilgisini verdi.

Karavan ve çadır kamp alanının büyük eksikliği kapattığına da işaret eden Büyükakın, "Pandemi süresince doğaya kaçmayı fırsat bilen yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırladık. Ormanya, toplamda 900'ü turist olmak üzere 3 bin 765 kampseveri ağırladı." ifadelerini kullandı.