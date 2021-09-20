Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balkan ve Rumeli derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Kocaeli'nde faaliyet gösteren 15 STK'nın temsilcileriyle buluşan Başkan Büyükakın, dernek başkanlarıyla bölge coğrafyası hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Ortak aklın bir ürünü olarak gerçekleştirilen toplantıda, dernek ve federasyon başkanları şehre dair önerilerinin yanı sıra Balkan ve Rumeli coğrafyası için yaptıkları ile yapma arzusunda oldukları projeleri Başkan Büyükakın'a aktardılar. Toplantıda ulusal ve uluslararası konularda çok önemli tespitler yapan Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki yüzyıl tüm coğrafyalarda Türkiye'nin dönemidir. Bu çok nettir. Bunu görüyor ve biliyoruz. Bu memleket yükselişe geçmiştir. STK'lar olarak sizlerin de Türkiye'nin gittiği bu yolda gereken her türlü desteği vermesini istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİK ETTİĞİ BU MEDENİYET ŞAHA KALKMIŞTIR"

Toplantıda, "Bizler çok büyük bir medeniyetin evlatlarıyız" diyen Başkan Büyükakın, "Çok kıymetli bir kültür hazinesine sahibiz. Şahsımın davası bir medeniyet davasıdır. Bizlerin rahat etme şansı yoktur. Hep birlikte çok çalışacağız. Bu medeniyet, yani Türkiye'nin liderlik ettiği bu kadim medeniyet şaha kalkmıştır. Bizlerin evlatları gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyaya adalet ve nizam getirecektir" şeklinde konuştu. Görüşmede, "Kültürlerimizi yaşatmalı ve geleceğe taşımalıyız" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Bizi biz olmaktan asla çıkartamayacaklar. Şunu net olarak ifade etmek isterim ki bu aziz topraklara göç etmek zorunda bırakılanlar değerlerinden asla kopmadılar. Bundan sonra da değerlerimizden asla sürgün edilmeyeceğiz, buna da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"DAHA BÜYÜK DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

"Balkan coğrafyasında kültür, ekonomik, siyasi, gençlik ve kültürel gibi her alanda bağlarımızı artırmalıyız" diyerek bölge coğrafyasında yapılacak çalışmaların artık başka bir boyutta ele alınmasının önemine değinen Başkan Büyükakın, "Dünya başta olmak üzere gönül coğrafyalarımıza dönük daha büyük düşünmemiz gerekiyor. Balkan ve Rumeli topraklarına başka bir vizyonla, başka bir bakışla bakmalıyız. Bunun için elimizden gelen neyse onu yapmalıyız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler sizlerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Evlad-ı Fatihan olarak gördüğümüz ve Balkan coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizle olan irtibatımızı asla kopartmayacağız. Genç kuşakların iyi eğitim almasından, Türkiye ile olan ilişkilerine, dünya ile rekabet edebilecek konumdan, kültürel zenginliklerine, değerlerinden inançlarına kadar her durumla sizlerle birlikte yakından ilgilenmek bizlerin çok önemli bir görevidir" diye konuştu.

DERNEKLERİN BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİ YER ALDI

Toplantıda, BAL-TÜRK Balkan Türkleri Dayanışma Derneği'nin Kocaeli'deki temsilcilikleri, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Derneği, Kocaeli Trakya İlleri Derneği, Gölcük Trakya İlleri Dayanışma Derneği, Başiskele Balkan Rumeli Derneği, Rumeli Balkan Kadınları Derneği, Karamürsel Bosna Hersek TürkleriDerneği, Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonu, Yalakdere Kültür Derneği, Kocaeli Istrancalılar Derneği, Kocaeli Pomaklar Derneği, Kocaeli Map Hoytag, Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlarıyla birlikte temsilcileri yer aldı. Birliktelik çekilen toplu fotoğrafın ardından toplantı sona erdi.

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