Başkan Büyükakın, ''Onlar gülünce hayat başka bir güzel''
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Başkan Büyükakın, ''Onlar gülünce hayat başka bir güzel''

Başkan Büyükakın, ''Onlar gülünce hayat başka bir güzel''
Bültenler - Haberler | Güncel

Tüm dünya çocuklarının neşesi ve sevinci bol, yüzlerindeki tebessümler eksik olmasın" diyen Başkan Büyükakın, İzmit'te çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent genelinde birbirinden kıymetli ve değerli çocuklarla birlikte gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye İzmit ilçesinde devam etti. Gelecek nesillere daha iyi ve daha mutlu bir kent bırakmak için çalıştıklarını, bunun yanında hayallerine kavuşmak isteyen çocukların ve gençlerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bizden sonraki nesillerimize güzel bir gelecek sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir kez daha çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Onlar sevinince, gülünce, mutlu olunca hayat başka bir güzel. Bu güzelliği korumak için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"BİRLİKTE, SEVGİDE VE BARIŞTA HER ZAMAN GÜÇ VARDIR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, çocuklarla ve gençlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, onlardan hayata ve kente dair fikirlerini almayı da ihmal etmedi. "Her bakışımız, her davranışımız ve her sözümüz çocuklarımız için bir ders niteliğindedir" diyerek ziyaretlere dair bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Birlikte, sevgide ve barışta her zaman güç vardır. Tarihimize, kültürümüze ve değerlerine sahip çıkan bir neslin varlığını çok önemsiyorum. Bu nesli yetiştirmek için de kurum olarak gayretimiz çok büyüktür" ifadelerini sarf etti.

"YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜMLER EKSİK OLMASIN"

"Bugün dünyada zalimlerin masumlara ve çocuklara zulmettiği bir dönemden geçiyoruz" diyerek açıklamalarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bugün kendi ülkelerinde özgürce yaşayamayan, mutlu olmayan, barut kokusu alan, bombaların altında yaşam mücadelesi veren çocukların varlığını biliyoruz. Filistinli çocuklar, Suriyeli çocuklar, gönül coğrafyamızdaki güzel yürekli yavrularımız tebessümden uzak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İnşallah bu zulümler geride kalsın. Tüm dünya çocuklarının neşesi ve sevinci bol, yüzlerindeki tebessümler eksik olmasın." diye konuştu. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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