Başkan Büyükakın: Öğretmenlik, zora talip olmaktır

KOCAELİ (Bültenler) - 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievleri ve Akademi Lise öğretmenleri ile Antikkapı Restaurant'ta bir araya geldi. Öğretmenliğin bir milletin kaderini belirleyen, geleceğini emanet ettiği nesilleri yetiştiren mukaddes bir meslek olduğunun altını çizerek kendisinin de öğretmen olarak hizmet ettiğine değinen Başkan Büyükakın, "Öğretmenlik, Peygamber mesleğidir. Öğretmenlik; samimiyete, özveriye, vefaya, çileye yani zora talip olmaktır. En güzel öğretmen, güzel ahlakı ve kişiliğiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'dir" dedi.

"PEYGAMBERİMİZ AHLAKIYLA İNSANLIĞA IŞIK TUTMALI"

Peygamberimizin, "Ben ancak bir muallim olarak gönderildim" sözünü aktaran Başkan Büyükakın, "Bu sebeple öğretmenlerimiz Peygamberimizin meslektaşlarıdır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimiz, Peygamberimizin ahlakıyla insanlığa ışık tutmalı. Gelecek nesillerimizi kadim kültürümüzü benimsemiş, medeniyet mirasımıza sahip çıkan bir gençlik olarak yetiştirmenizi ve geleceğimizin imarına katkı sunmanızı istiyorum" ifadelerini sarf etti.

''SORGULAYAN, OKUYAN, ARAŞTIRAN BİR NESİL''

"Sorgulayan, araştıran ve okuyan nesillerin FETÖ gibi oluşumlar tarafından aldatılması mümkün değildir" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Yani ilahi olanla kurduğunuz ilişki dosdoğru olmalıdır. Sadece matematik öğreterek bu çocukların dünyasını aydınlatamazsınız. FETÖ'nün okullarında matematik öğrettiler. Ama ilahi olanla ilişkinin nasıl kurulacağını manipülatif bir şekilde anlattılar. Boynuna ip takılmış, ayağına pranga takılmış kafalar yetiştirdiler. Soru soracak ve sorgulayacak bir akılla yetiştirmediler. Dolayısıyla sizden gençlerimizi çağın gerekliliklerine, sorgulayan, okuyan, araştıran bir nesil olarak yetiştirmenizi istiyorum. Bu sözlerim size vebaldir. Bunu asla unutmayın ve kendinizi de böyle yetiştirin" dedi. Öğretmenlerimizin, öğrencilerinin eğitim ve öğretim süresince hayatı daha iyi okumaları için bir ışık misalinde olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, gençlerimizin bütünü kavrayacak bir dikkatle yetiştirilmelerinin öneminden bahsetti.

BÜTÜN İNSANLIK İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR

Her meslek ve meşrepten insanın Hz. Peygamber'in hayatından kendisi için örnek olabilecek birçok yön bulabileceğini belirten Başkan Büyükakın "Çünkü bütün bu insanlığı bir şahsiyette toplayıp misallendirmek zor değildir. Hz. Peygamber'in sireti, hayatın her safhasını kapsayan bir bütünlük içindedir. Çünkü onun hayatı bütün insanlık için en güzel örnektir. Peygamberimizin hem sözleriyle hem de yaşayışıyla bizi eğiten, öğreten bir muallim-i hakiki olduğunu asla unutmayalım" dedi. Sevgiyle ve şefkatle ilgilenilen öğrencilerin hayatta daha başarılı olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, her güzel işin anahtarının sevgiyle yaklaşmak olduğunu ifade etti.

KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ALANINDAKİ ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldığı kültür, sanat, spor ve eğitim alanındaki çalışmalar, programda yer alan sinevizyon gösterisinde öğretmenlere izletildi. Antikkapı Restaurant'ta düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Dr. Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Bilgievi, Akademi Lise idarecileri, öğretmenleri ve Spor Okulları eğitmenleri katıldı. Başkan Büyükakın'a hat sanatı tablo hediye takdim edildi.

