Başkan Büyükakın: "Nifak sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Yusuf Akpınar'ın ev sahipliğinde Dadaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın'a Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

DARICA'YA 67 PROJE, 421 MİLYONLUK YATIRIM

Eyüboğlu Cami cemaatiyle de buluşan Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak iki yıllık süreçte Darıca'mıza 67 proje ile 421 Milyon TL'lik yatırım yaptık. Darıca ilçemize devam eden projelerimizle halkımızın beklediği hizmetleri Muzaffer Bey'le birlikte hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

"VATANDAŞIMIZA KARŞI MAHCUBİYETİMİZ OLMADI"

Pandemi dönemindeki çalışmalarına değinen Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizde her gün olduğu gibi Pandemi döneminde de bunu yaptık. Kent genelinde 330 Milyon TL'lik bir destek paketiyle hemşerilerimizin yanında olduk. Bugüne kadar vatandaşımıza karşı mahcubiyetimiz olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak. Tüm kadrolarımızla birlikte durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ŞAHİT OLUYORUZ"

Ülkemizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Son günlerde ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları ve provokasyonları milletimizle birlikte şahit oluyoruz. Devletimizin tüm kurumları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu oyunları tek tek bozuyor. Son zamanlarda yaşanan afetlerde devletimizin nasıl hızlı bir şekilde aksiyon aldığını da hepimiz görüyoruz. Çok şükür artık devletimiz her yere ulaşabiliyor ve vatandaşını yalnız bırakmıyor" ifadelerini sarf etti.

"BAŞARI ÇITASINI DAHA DA YUKARILARA ÇIKARTACAĞIZ"

Başkan Büyükakın, "Her birimiz güçlü yarınlar için çocuklarımızı ve gençlerimizi çok iyi bir insan olarak yetiştirmeliyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çok önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Ancak sivil toplum kuruluşlarının daha etkin olması gerekiyor. İnşallah başarı çıtasını daha da yukarılara hep birlikte çıkartacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler