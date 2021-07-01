Başkan Büyükakın'ndan öğrencilere karne hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karnelerini alan öğrencilere yönelik özel bir etkinlik düzenliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin ilk yaz tatili eğlencelerini gönülleriyle geçirmeleri için özel bir etkinlik hazırladı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü Kılavuz Gençlik projesi Bilgievleri ve Akademi Lise'de öğrenim gören öğrencilerin de bulunacağı etkinlik Kocaeli Fuarı'ndaki Lunapark alanında yapılacak. 2 Temmuz Cuma günü 13.30-18.00 saatleri arasında yapılacak karne etkinliğinde Kocaeli'deki tüm öğrenciler gönüllerince bir gün yaşayacak.

ÖĞRENCİLER ZORLU BİR SÜRECİ BİTİRDİ

2020-2021 eğitim döneminde öğrenciler, yılın büyük bir kısmını okuldan uzak ve çevrimiçi eğitim alarak tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı kararlarına uygun şekilde yüz yüze ve uzaktan eğitim ile Bilgievleri ve Akademi Liseler de çalışmalarına tüm yıl boyunca devam etti. Bu yıl MEB kararları gereği karne alamayacak öğrenciler, bu zorlu süreci bitirdikleri için Başkan Büyükakın'dan karne hediyesi alarak gönüllerince eğlenme fırsatını bulacaklar.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN KARNE HEDİYESİ LUNAPARK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent merkezinde ve ilçelerde tatile giren Bilgievleri ve Akademi Lisedeki ilköğretim ve lise öğrencileri ile Kocaeli'deki tüm öğrencilere karne hediyesi olarak 02 Temmuz 2021 Cuma günü 13.30-19.00 saatleri arasında Kocaeli Fuar içindeki Lunapark oyuncaklarını kullanıma açacak.Başkan Amcalarının karne hediyesiyle öğrenciler, aileleri birlikte lunaparktaki Körfez Güneşi dönme dolap, tren, helikopter, çarpışan otolar ve uçağa binerek, gönüllerince eğlenme fırsatını bulacak. Etkinlikte ayrıca Kılavuz Gençlik Yaz Okulu tanıtımı yapılacak.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Karne etkinliğinde, bu sene dördüncüsü yapılan ödüllü Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verilecek. Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat, Mansiyon ise (4. ve 10. arası) kodlanabilen drone verilecek. Yarışmada ayrıca ilk 10'da öğrencisi olan öğretmenlere akıllı bileklik ve ilk 3'de öğrencisi olan okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı verilecek.

Kaynak: Bültenler