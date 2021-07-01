Başkan Büyükakın'ndan öğrencilere karne hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükakın'ndan öğrencilere karne hediyesi

Başkan Büyükakın'ndan öğrencilere karne hediyesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karnelerini alan öğrencilere yönelik özel bir etkinlik düzenliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin ilk yaz tatili eğlencelerini gönülleriyle geçirmeleri için özel bir etkinlik hazırladı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü Kılavuz Gençlik projesi Bilgievleri ve Akademi Lise'de öğrenim gören öğrencilerin de bulunacağı etkinlik Kocaeli Fuarı'ndaki Lunapark alanında yapılacak. 2 Temmuz Cuma günü 13.30-18.00 saatleri arasında yapılacak karne etkinliğinde Kocaeli'deki tüm öğrenciler gönüllerince bir gün yaşayacak.

ÖĞRENCİLER ZORLU BİR SÜRECİ BİTİRDİ

2020-2021 eğitim döneminde öğrenciler, yılın büyük bir kısmını okuldan uzak ve çevrimiçi eğitim alarak tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı kararlarına uygun şekilde yüz yüze ve uzaktan eğitim ile Bilgievleri ve Akademi Liseler de çalışmalarına tüm yıl boyunca devam etti. Bu yıl MEB kararları gereği karne alamayacak öğrenciler, bu zorlu süreci bitirdikleri için Başkan Büyükakın'dan karne hediyesi alarak gönüllerince eğlenme fırsatını bulacaklar.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN KARNE HEDİYESİ LUNAPARK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent merkezinde ve ilçelerde tatile giren Bilgievleri ve Akademi Lisedeki ilköğretim ve lise öğrencileri ile Kocaeli'deki tüm öğrencilere karne hediyesi olarak 02 Temmuz 2021 Cuma günü 13.30-19.00 saatleri arasında Kocaeli Fuar içindeki Lunapark oyuncaklarını kullanıma açacak.Başkan Amcalarının karne hediyesiyle öğrenciler, aileleri birlikte lunaparktaki Körfez Güneşi dönme dolap, tren, helikopter, çarpışan otolar ve uçağa binerek, gönüllerince eğlenme fırsatını bulacak. Etkinlikte ayrıca Kılavuz Gençlik Yaz Okulu tanıtımı yapılacak.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Karne etkinliğinde, bu sene dördüncüsü yapılan ödüllü Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verilecek. Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat, Mansiyon ise (4. ve 10. arası) kodlanabilen drone verilecek. Yarışmada ayrıca ilk 10'da öğrencisi olan öğretmenlere akıllı bileklik ve ilk 3'de öğrencisi olan okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı verilecek.

Kaynak: Bültenler

Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahıs, mahkemede ifade değiştirdi: Panik geçirdiğim için öyle söyledim
Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahıs, mahkemede ifade değiştirdi: Panik geçirdiğim için öyle söyledim
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükakın'ndan öğrencilere karne hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:47:04. #1.15#

title