Başkan Büyükakın, Minik Hatice ile çevreyi konuştu

19.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:11

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dördüncü sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin'in çevre konulu ödevi için bir söyleşi yaptı. Çevre üzerine sorular soran Hatice Duru'ya bu hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Gelecek kuşakların daha güzel bir dünyada yaşaması için tüm devlet kurumlarımızla birlikte denetimlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz.Çocuklarımız masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor. Bunun için büyük titizlikle çalışıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Dördüncü sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin ile doğanın ve tabiatın korunması üzerine söyleşi yapan Başkan Büyükakın, "Gelecek güzel günleri, çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz. Üretim şehri olan Kocaeli'deki fabrikaların denetlenmesinden denizlerimizin korunmasına kadar birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Yoğun bir üretimin gerçekleştiği şehrimizde bu denetimler yapılmasaydı bu kentte bizler nefes alamazdık. Kocaeli Valiliğimizdeki Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizin birimleri bu noktada birlikte hareket ederek halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışıyor" şeklinde konuştu.

"İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİLERE MÜSAADE ETMİYORUZ"

Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumların görev ve yetkileri konusunda dördüncü sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin'e detaylı bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Hatice çevre konusunda bu kadar hassasiyet göstermene çok sevindim ve çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu. İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalarının sürdürüldüğünü de dile getiren Başkan Büyükakın, "Çevre denetimleri İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere müsaade etmiyor. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz gelen her ihbarları da hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiye yanaştı. Ekiplerimiz, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti ve Panama bandıralı 'BISKRA' adlı gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti" bilgisini de Hatice Duru ile paylaştı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler