Başkan Büyükakın; "Mevcut kaynakla daha fazla hizmet üretmemiz mümkün"

17.09.2019 15:29

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hedeflerinin mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, daha fazla hizmet üretmek olduğunu söyledi.



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuk olduğu televizyon programında Gazeteci Cengiz Özdemir'in sorularını yanıtladı. Programda Kocaeli'nin gelecek vizyonuna ve yapılması planlanan projelere de değinen Başkan Büyükakın, tüm planlamalarının temelinde kendi değerleriyle yükselen, günlük yaşamın mutlulukla ve huzurla akıp gittiği bir Kocaeli olduğunu aktardı. Büyükakın, "Gelirinizin ne kadar çok olduğundan ziyade; o geliri nasıl harcadığınız ve nasıl tasarruf ettiğiniz önemlidir. Mevcut kaynakla daha fazla hizmet üretmemiz mümkün. Yani aynı parayla çok daha fazla şeyler yapmak, çok daha fazla yarar üretmek mümkün" dedi.



Programda Marmara'nın bir havza gibi yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Marmara Denizinin etrafında olan şehirlerinden bir kısmı atık su arıtmasını yapar diğerleri yapmazsa; Marmara Denizini uçtan uca korumak mümkün olamaz. Dolayısıyla da Marmara Belediyeler Birliği'ni bir havza planlaması birliği olarak görmek lazım. Ulaşımı planlarını, lojistik planlamayı, limanların planlamasını Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Balıkesir'in tek başına yapmasının bir anlamı olmuyor. Kocaeli'de, Düzce'de depremler yaşadık. Afeti yaşayan şehirler, kendi yaralarını kolay sarabilen şehirler değildir. Yakındakinden yardım gelmesi lazım. Dolayısıyla afet planlaması açısından da bu şehirlerimizin bir havza yönetimi mantığıyla planlanması lazım" diye konuştu.



Kocaeli'nin gelecek vizyonu açısından yapılması planlanan çalışmalara da değinen Büyükakın, "Merkezimizde insanımızın mutluluğu var. Biz insan için varız. Yöneticiler, halkımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için var. Sorumlu oldukları bölgede insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bunu yaparken ulusal ve bölgesel ölçekteki düzenlemelerle de uyum içinde yapacaklar. Onun için yine bir gelecek vizyonu gerekiyor. Yani geleceğin dünyasına ilişkin, gelecekte insanların nasıl bir dünyada yaşayacağına ilişkin bir tasavvurunuz yoksa bugünden yapmış olduğunuz şeyler yarının dünyasında beklediğimiz faydayı sağlamaz. Düğmeyi yanlış ilikleyerek başlamış gibi oluruz" şeklinde konuştu.



Aynı zamanda bir akademisyen ve ekonomist olarak şehirlerin geleceğine farklı bir bakış açısı ortaya koyan Başkan Büyükakın, "Bu aynı zamanda bir kaynak meselesi. Gelirinizin ne kadar çok olduğundan ziyade; o geliri nasıl harcadığınız ve nasıl tasarruf ettiğiniz önemlidir. Yani aynı parayla çok daha fazla şeyler yapmak, çok daha fazla yarar üretmek mümkün. Dolayısıyla biz bu geçtiğimiz 5 aylık dönem sürecinde mevcut kaynağı daha iyi nasıl yönetiriz üzerine çalışmalarımızı yaptık. Biz Kocaeli'de önceliğimizi toplu taşıma olarak belirledik. Bugün Kocaeli'de toplam yolculuk sayısı 2 milyon. 2035 yılına dair projeksiyonumuzda ise bu rakam 8 milyona çıkacak, yani 4 kat artacak" ifadelerini kullandı.



Kocaeli'de turizme yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen Büyükakın, "Kocaeli, iki denizi bir gölü olan bir şehir. Kocaeli'deki insanların denizle gölle ve doğayla buluşmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Herkes Kocaeli'ni bir sanayi şehri olarak biliyor. Kocaeli sanayinin başkenti, ama Kocaeli aynı zamanda doğa sporları için, su sporları için, doğada yapılacak yürüyüşler için inanılmaz bir merkez. Kartepe'de bir kayak merkezimiz var. Yarım saat bir yolculukla denizin kıyısından Kartepe'deki kayak merkezine gitmek mümkün. Bizim bu imkanları ön plana çıkarmamız lazım. Bu anlamda Kocaeli ve turizmin bir araya geleceğine kalben inanıyoruz. Son dönemde eko-turizm daha çok konuşuluyor. Hem organik tarımın olduğu, hem de insanların yaşayıp konaklayabildiği bir yer düşünün. Özellikle Kandıra ve Kartepe bölgemizde bununla ilgili pilot projeler yapılmaya başlandı. Bunu önümüzdeki süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA