Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak''
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak''

Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak''
Bültenler - Haberler | Güncel

Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükakın, Marmara'nın katılımcı bir akılla ve siyaset üstü bir mekanizma ile kurtarılacağını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde Marmara'yı saran ve büyük tehlike oluşturan müsilaja (deniz salyası) karşı Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği Caddebostan'da başlattı. Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programa Bakan Kurum'un yanı sıra valiler, belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Programda söz alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde Marmara Belediyeler Birliği, akademisyenler ve diğer paydaşlarla süreci yönetiyoruz. Bakanlığımız bizi kendi halimize bırakmadı. Her anımızda yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" dedi.

"SİYASET ÜSTÜ MEKANİZMA KURULDU"

Süreci son derece katılımcı bir akılla ve siyaset üstü bir mekanizma ile yürütmeyi başardıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Süreci ilgili tüm tarafların katılımıyla yürütüyoruz. 'Herkes Marmara hepimizin. Taraf tutmadan, bilimsel bir şekilde bakıldı" dedi. Azot, fosfor ve diğer kirleticileri azalttığımızda Marmara Denizi eski haline dönecek. Bundan sonra yapılacak olan şey arıtma tesislerinin, tarımsal atıkların ortamdan uzaklaştırılması ve sanayiden kaynaklanan kirliliklerin önlenmesi olacaktır. Kısa sürede Marmara'nın eski güzel günlerine kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EŞ ZAMANLI MÜCADELE BAŞLATILDI

Caddebostan Sahili'nde düzenlenen programla Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak başladı.

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 Haziran pazartesi günü Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge göndermişti. Genelgede müsilajdan (deniz salyası) kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağı belirtilmişti.

Kaynak: Bültenler

Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hadise Atilla Taş Seda Sayan Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Büyükakın, ''Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak'' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:08:22. #1.16#

title